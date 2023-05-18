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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصور الأولى لاستقبال الرئيس السيسي في السعودية

صدى البلد

وصل إلى جدة اليوم الخميس الرئيس عبدالفتاح السيسي  للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الصور الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لجدة.

 


وكان في استقبال الرئيس السيسي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة،  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامه بن أحمد نقلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

وكانت قد عرضت قناة "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا، يفيد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية للمشاركة في الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة جدة.

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