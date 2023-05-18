“نكرهكم”.. تصريحات صادمة من مستشار زيلينسكي بشأن قتل الروس

قال ميخائيل بودولياك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تكره المواطنين الروس وستضطهدهم دائمًا وفي كل مكان.

جاءت هذه التصريحات بعد أن شكت موسكو إلى الأمم المتحدة بشأن اعتراف رئيس المخابرات العسكرية في كييف بأن خدمته تنفذ اغتيالات مستهدفة ضد مواطنين روس.

وكتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”، “نعم، أوكرانيا تكرهك.. نعم، سوف نضطهدك.. دائمًا وفي كل مكان”.

كما اتهم بودولياك، روسيا بـ”التذمر” في الأمم المتحدة ووصفها بأنها “حالة سفاحين”.

وأضاف “نعم، ستصل أوكرانيا إلي كل واحد منكم، سواء أكان قانونيًا أم جسديًا. وتوقفوا عن استغلال الأمم المتحدة.. مجرمو الحرب الذين لا يمكن إنكارهم ليس لديهم قانون دولي”.

ويتهم المسؤولون الروس كييف بأنها العقل المدبر لعدد من “الهجمات الإرهابية” على أراضيها، بما في ذلك تفجير جسر القرم، واغتيال الصحفية داريا دوجينا والمدون فلادلين تاتارسكي، ومحاولة قتل الكاتب زاخار بريليبين.