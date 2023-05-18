عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“نكرهكم”.. تصريحات صادمة من مستشار زيلينسكي بشأن قتل الروس

ميخائيل بودولياك
ميخائيل بودولياك

قال ميخائيل بودولياك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تكره المواطنين الروس وستضطهدهم دائمًا وفي كل مكان.

جاءت هذه التصريحات بعد أن شكت موسكو إلى الأمم المتحدة بشأن اعتراف رئيس المخابرات العسكرية في كييف بأن خدمته تنفذ اغتيالات مستهدفة ضد مواطنين روس.

وكتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”، “نعم، أوكرانيا تكرهك.. نعم، سوف نضطهدك.. دائمًا وفي كل مكان”.

كما اتهم بودولياك، روسيا بـ”التذمر” في الأمم المتحدة ووصفها بأنها “حالة سفاحين”.

موسكو: انطلاق المنتدى الاقتصادي "روسيا ـ العالم الإسلامي" في قازان

بيان عاجل من روسيا بشأن البعثة الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا

وأضاف “نعم، ستصل أوكرانيا إلي كل واحد منكم، سواء أكان قانونيًا أم جسديًا. وتوقفوا عن استغلال الأمم المتحدة.. مجرمو الحرب الذين لا يمكن إنكارهم ليس لديهم قانون دولي”.

ويتهم المسؤولون الروس كييف بأنها العقل المدبر لعدد من “الهجمات الإرهابية” على أراضيها، بما في ذلك تفجير جسر القرم، واغتيال الصحفية داريا دوجينا والمدون فلادلين تاتارسكي، ومحاولة قتل الكاتب زاخار بريليبين.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الروس الرئيس الأوكراني كييف روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

انهيار جديد في أسعار الذهب العالمية .. ما السبب؟

فعلها أمام الأهلي .. قرار مفاجئ من صن داونز قبل مواجهة الوداد

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

موضوعات متعلقة

113 ألفا.. المفوضية الأممية للاجئين تعلن عدد السودانيين والجنسيات الأخرى العابرين إلى مصر

إجراءات جديدة.. بيان عاجل من الكويت بشأن المسافرين بالسبائك والمشغولات الذهبية

بيان عاجل من الخارجية الأردنية بشأن اقتحام المسجد الأقصى

رسميا.. الكرملين يؤكد تمديد اتفاق الحبوب لمدة شهرين

اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

روسيا تعلن خروج قطار حبوب عن مساره بالقرم بعد وقوع انفجار

البنتاجون يعلن إطلاق عمليات عسكرية في أفغانستان.. وطالبان: لا قدرة لدينا

حرب قادمة.. الناتو يتخذ إجراءً عاجلا لم يحدث منذ عام 1945

ترشيحاتنا

مسيرة الأعلام .. شاهد اعتداء وحشيًا لمستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالي لبحث التعاون العسكري

نهايتكم وشيكة.. رد صادم من موسكو علي تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار| وضربة للمضاربين والسوق السوداء

تحذير للرجال .. هذا الخطأ يصيبك بأخطر أمراض البروستاتا 

إجراء عاجل من الخزانة الأمريكية بسبب تداعيات العقوبات المفروضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تثير الجدل برفقة حبيبها فى عيد ميلاده |شاهد

مش هتعرفها.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد خسارة وزنها

اكتشاف أغرب طريقة لعلاج الشيخوخة والوقاية من الأمراض المزمنة

لحظات مرعبة لانفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن.. كيف نحذرها؟

فيديو

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أم كلثوم تغني أغنية لشيرين عبد الوهاب I فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وهبوط الذهب | ماذا يحدث؟ ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ