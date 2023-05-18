عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأهلي vs الترجي.. كولر يرفض الاستهانة بالمنافس والبوسعايدي: جئنا لرد الاعتبار

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي غدا، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر إقامتها غدا، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا توازنا فى تصريحات مدربي الفريقين.

الزمالك اليوم.. سيناريوهات صادمة قبل الانتخابات وعقوبات السوبر وقرار جديد لمرتضى منصور

أخبار الأهلي.. غياب الشناوي أسبوعين وكواليس رحيل سافيو وعروض أوروبية لبيرسي تاو

كولر : الترجي فريق كبير ولا يوجد بقاموسي الإستهانة بالمنافس

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجي التونسي بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثاني لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال.

وأضاف مارسيل كولر: «لا يوجد في قاموسي مسألة الاستهتار بمنافس.. والترجي التونسي فريق كبير خلق فرصا في مباراة الذهاب والحذر منه مطلوب بشكل كبير في المباراة غدًا».

واستكمل: «نواجه فريقا كبيرا، وكل لاعبي الأهلي في أعلى معدلات درجات التركيز، وهناك تأكيد على غلق مباراة الذهاب وعدم التفكير في نتيجتها».

وأشار في رده بشأن غياب محمد الشناوي: «الأهلي يملك قائمة لاعبين كبار، والشناوي حارس كبير وكابتن الفريق، لكن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي قادر على تعويض أي غياب، وكل الفريق به عناصر مميزة وقادرة على تمثيل الأهلي».

واستكمل: «مباراة الترجي مهمة ونخوضها بفكر أنها  الشوط الثاني الذي يلعب في القاهرة، ويجب أن نلعب بمنتهى الجدية، ولا ننخدع لنتيجة الذهاب، ويحدث في أوروبا والعالم أجمع تحول مثل هذه النتائج في لقاء العودة».

ورفض كولر التعليق على أي تغيير في التشكيل من أجل إراحة بعض اللاعبين، مؤكدا أن الأهلي لا يتعامل مع المباراة على أنها تحصيل حاصل، بل هي شوط ثانٍ في القاهرة من أجل التأهل.

وأشار إلى أنه سعيد بحالة اللاعبين منذ العودة من تونس؛ لأن اللاعبين يتمتعون بتركيز وهدوء كبيرين، ولا يوجد تعالٍ أو غرور؛ بسبب نتيجة مباراة الذهاب،  خصوصا أننا جميع نعرف قيمة الترجي جيدًا ولا يجب أن نتباهى بالنتيجة.

وردًا على سؤال حول مستوى بيرسي تاو حاليًا قال كولر: «بيرسي تاو لاعب مميز، وتعرض لإصابة قبل أن يخوض برنامجا صحيحا، واستعدناه في الوقت المناسب في أفضل حالاته، والجميع يساعده لإظهار أفضل ما لديه من قدرات، كل ذلك يقوم به الجهاز الفني، واللاعبون أيضا حوله في أفضل حالاتهم».

واستكمل كولر: «بالنسبة لضياع الفرص، هذا يحدث في أي فريق، ولا يوجد فريق يحرز كل الفرص، ودوري أن أتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر لتصحيح بعض القرارات التي يتخذها اللاعبون في ثوانٍ من أحداث اللقاء ».

وردا على سؤال حول أداء الأهلي في مباراة الذهاب قال كولر: «الفوز خارج ملعبنا بثلاثية يدل على أننا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس كبير. فريقي قدم عرضا جيدا، وسيطر على أجزاء كبيرة من اللقاء واستطاع خلق الكثير من الفرص وأهدر اللاعبون بعضها، وهذا ما أسعى لتفادي حدوثه غدا».

وعن أي منافس محتمل في مباراة النهائي الإفريقي قال : «لم ننته من  مباراة نصف النهائي بعد، وأعمل منذ زمن في كرة القدم، وتعلمت ألا أتمنى اختيار المنافس، وأطبق هذا في رويتي للنهائي، وأفكر في مباراة الغد فقط، وإذا استطعت الصعود، فسوف أشاهد مباراة السبت؛ لأقوم بتحليل المنافسين وليس لاختيار أحدهما لمواجهته في النهائي.

قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يتلقى صدمة قوية في الدوري التونسي

مجموعة مصر.. سر استبعاد منتخب الجابون من أمم أفريقيا تحت 23 سنة

محمد هاني : مواجهة الترجي غدا مهمة صعبة

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تركيز جميع اللاعبين في مباراة الترجي التونسي غدًا الجمعة، واعتبرها “مهمة وصعبة على الفريقين”.

وأضاف هاني: «نخوض مرحلة تحضير جيد من أجل مباراة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا للقاء العودة، بعيدًا عن نتيجة مباراة الذهاب».

واستكمل محمد هاني: «نسعى لتقديم عرض جيد  لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وعن مستوى الترجي، أكد هاني أن جميع اللاعبين يعرفون جيدا قيمة فريق الترجي، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الغد.

وعن مباراة النهائي وتفكير لاعبي الأهلي في طرفها قال «هاني»: «لا يوجد لاعب يفكر في أي شيء سوى لقاء الغد؛ لأنها مباراة كبيرة، ويجب الفوز للتأكيد على أحقيتنا في التأهل للمباراة النهائية».

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

مدرب الترجي : مواجهة الأهلي لرد الاعتبار 

أوضح أنيس البوسعايدي المدير الفني لـ الترجي أن الهزيمة من الأهلي ذهابا في تونس لا تعكس إمكانيات اللاعبين.
وقال البوسعايدي في المؤتمر الصحفي: "الهزيمة القاسية التي تكبدها الفريق في رادس لا تعكس إمكانيات لاعبينا. عملنا طوال الأسبوع على تجهيز الفريق من الناحية الذهنية لمواجهة الغد".
وأضاف"لمست إصرار كبير لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي ورد الاعتبار. لا يوجد مستحيل في كرة القدم وكل شيء يبقى ممكنا".

وأتم "محمد علي بن رمضان شعر ببعض الآلام ولكنه سيكون جاهزا بنسبة 90% لخوض المباراة".

 

الترجي الأهلى كولر بيرسي تاو محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

قرار عاجل ضد فتاتين أدارتا أكبر منظمة إجرامية لتهريب البشر إلى أوروبا

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار| وضربة للمضاربين والسوق السوداء

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

موضوعات متعلقة

تفاصيل الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي والترجي

نجم الزمالك: أتوقع للأهلي مع الترجي زي ما السيتي عمل في الريال

ترشيحاتنا

بسبب انتهاكه واجباته الدستورية.. تحرك في الكونجرس الأمريكي لعزل بايدن

إيقاف يورجن كلوب مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني .. اعرف السبب

أمناء الحوار الوطني : لا خطوط حمراء في التباحث بأي قضية

هدية جديدة من الحكومة للراغبين في الجنسية المصرية.. ماذا فعلت؟

انفراجة.. بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس للتوصل لهدنة بأوكرانيا

نهاية حقبة.. رافاييل نادال يعلن اعتزاله التنس في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سابت حفلة خطوبتها | تصرّف صادم من فتاة حديث السوشيال ميديا

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

متع نفسك من غير زيادة وزنك.. إليك طريقة عمل الجيلي الدايت

حقيقة بكاء هستيري وانهيار طبيب نفسي داخل سيارته أشعل التريند| التفاصيل الكاملة

فيديو

بسبب قطعة جاتوه .. إنهاء حياة شاب أمام أسرته في قليوب «فيديوجراف»

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أم كلثوم تغني أغنية لشيرين عبد الوهاب I فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ