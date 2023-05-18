الأهلي vs الترجي.. كولر يرفض الاستهانة بالمنافس والبوسعايدي: جئنا لرد الاعتبار

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي غدا، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر إقامتها غدا، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا توازنا فى تصريحات مدربي الفريقين.

كولر : الترجي فريق كبير ولا يوجد بقاموسي الإستهانة بالمنافس

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يخوض مباراة الغد أمام الترجي التونسي بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثاني لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائي دوري الأبطال.

وأضاف مارسيل كولر: «لا يوجد في قاموسي مسألة الاستهتار بمنافس.. والترجي التونسي فريق كبير خلق فرصا في مباراة الذهاب والحذر منه مطلوب بشكل كبير في المباراة غدًا».

واستكمل: «نواجه فريقا كبيرا، وكل لاعبي الأهلي في أعلى معدلات درجات التركيز، وهناك تأكيد على غلق مباراة الذهاب وعدم التفكير في نتيجتها».

وأشار في رده بشأن غياب محمد الشناوي: «الأهلي يملك قائمة لاعبين كبار، والشناوي حارس كبير وكابتن الفريق، لكن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي قادر على تعويض أي غياب، وكل الفريق به عناصر مميزة وقادرة على تمثيل الأهلي».

واستكمل: «مباراة الترجي مهمة ونخوضها بفكر أنها الشوط الثاني الذي يلعب في القاهرة، ويجب أن نلعب بمنتهى الجدية، ولا ننخدع لنتيجة الذهاب، ويحدث في أوروبا والعالم أجمع تحول مثل هذه النتائج في لقاء العودة».

ورفض كولر التعليق على أي تغيير في التشكيل من أجل إراحة بعض اللاعبين، مؤكدا أن الأهلي لا يتعامل مع المباراة على أنها تحصيل حاصل، بل هي شوط ثانٍ في القاهرة من أجل التأهل.

وأشار إلى أنه سعيد بحالة اللاعبين منذ العودة من تونس؛ لأن اللاعبين يتمتعون بتركيز وهدوء كبيرين، ولا يوجد تعالٍ أو غرور؛ بسبب نتيجة مباراة الذهاب، خصوصا أننا جميع نعرف قيمة الترجي جيدًا ولا يجب أن نتباهى بالنتيجة.

وردًا على سؤال حول مستوى بيرسي تاو حاليًا قال كولر: «بيرسي تاو لاعب مميز، وتعرض لإصابة قبل أن يخوض برنامجا صحيحا، واستعدناه في الوقت المناسب في أفضل حالاته، والجميع يساعده لإظهار أفضل ما لديه من قدرات، كل ذلك يقوم به الجهاز الفني، واللاعبون أيضا حوله في أفضل حالاتهم».

واستكمل كولر: «بالنسبة لضياع الفرص، هذا يحدث في أي فريق، ولا يوجد فريق يحرز كل الفرص، ودوري أن أتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر لتصحيح بعض القرارات التي يتخذها اللاعبون في ثوانٍ من أحداث اللقاء ».

وردا على سؤال حول أداء الأهلي في مباراة الذهاب قال كولر: «الفوز خارج ملعبنا بثلاثية يدل على أننا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس كبير. فريقي قدم عرضا جيدا، وسيطر على أجزاء كبيرة من اللقاء واستطاع خلق الكثير من الفرص وأهدر اللاعبون بعضها، وهذا ما أسعى لتفادي حدوثه غدا».

وعن أي منافس محتمل في مباراة النهائي الإفريقي قال : «لم ننته من مباراة نصف النهائي بعد، وأعمل منذ زمن في كرة القدم، وتعلمت ألا أتمنى اختيار المنافس، وأطبق هذا في رويتي للنهائي، وأفكر في مباراة الغد فقط، وإذا استطعت الصعود، فسوف أشاهد مباراة السبت؛ لأقوم بتحليل المنافسين وليس لاختيار أحدهما لمواجهته في النهائي.

محمد هاني : مواجهة الترجي غدا مهمة صعبة

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تركيز جميع اللاعبين في مباراة الترجي التونسي غدًا الجمعة، واعتبرها “مهمة وصعبة على الفريقين”.

وأضاف هاني: «نخوض مرحلة تحضير جيد من أجل مباراة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا للقاء العودة، بعيدًا عن نتيجة مباراة الذهاب».

واستكمل محمد هاني: «نسعى لتقديم عرض جيد لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وعن مستوى الترجي، أكد هاني أن جميع اللاعبين يعرفون جيدا قيمة فريق الترجي، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الغد.

وعن مباراة النهائي وتفكير لاعبي الأهلي في طرفها قال «هاني»: «لا يوجد لاعب يفكر في أي شيء سوى لقاء الغد؛ لأنها مباراة كبيرة، ويجب الفوز للتأكيد على أحقيتنا في التأهل للمباراة النهائية».

مدرب الترجي : مواجهة الأهلي لرد الاعتبار

أوضح أنيس البوسعايدي المدير الفني لـ الترجي أن الهزيمة من الأهلي ذهابا في تونس لا تعكس إمكانيات اللاعبين.

وقال البوسعايدي في المؤتمر الصحفي: "الهزيمة القاسية التي تكبدها الفريق في رادس لا تعكس إمكانيات لاعبينا. عملنا طوال الأسبوع على تجهيز الفريق من الناحية الذهنية لمواجهة الغد".

وأضاف"لمست إصرار كبير لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي ورد الاعتبار. لا يوجد مستحيل في كرة القدم وكل شيء يبقى ممكنا".

وأتم "محمد علي بن رمضان شعر ببعض الآلام ولكنه سيكون جاهزا بنسبة 90% لخوض المباراة".