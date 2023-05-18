عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأها مصطفى حجاج .. تعرف على أغاني موسم الصيف 2023

أغاني موسم الصيف
أغاني موسم الصيف 2024

بدأ عدد كبير من المطربين الاستعداد للموسم الأقوى خلال العام، والذى من خلاله يتنافسون على طرح العديد من الأغنيات سواء على طريقة السينجل أو ألبوم كامل.

 

ويعتبر موسم الصيف هو الموسم الأقوى والأطول على مدار العام، ويعمل معظم المطربين على طرح أغاني جديدة، لتقديمها فى الحفلات التى تقام سواء فى الساحل الشمالي أو العلمين الجديدة أو الأماكن الساحلية الأخرى التى يحيون فيها حفلاتهم طوال فصل الصيف سواء داخل مصر أو خارجها.

 

مصطفى حجاج يطرح بنت الناس



وكانت البداية مع المطرب مصطفى حجاج الذى طرح أولى أغنيات الموسم تحت عنوان بنت الناس، من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس،  ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023.

 

يا بيبي لعمر كمال وسارة زكريا 

كما يستعد المطرب عمر كمال يطرح أغنية جديدة بعنوان يا بيبي، مع المطربة الشهير سارة زكريا والتى اشتهرت بأغنية تيجي نتجوز بالسر.

الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنان خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

وبدأ الثنائى فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.

 

مليون دولار لهيثم شاكر 

وأيضا انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان مليون دولار لطرحها فى موسم الصيف القادم.

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، ويتم طرحها على طريقة السينجل خلال أسابيع قليلة من الآن.

 

عشان مش شبهكو لجورج وسوف

كما يستعد المطرب جورج وسوف  لطرح أغنية جديدة بعنوان "عشان مش شبهكو" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب. 

 

الأغنية تحمل عنوان  "عشان مش شبهكو"  من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وتقدم باللهجة المصرية.

 

متحملاني لحمادة هلال 

كما أعلن حمادة هلال عن انتهاءه من تسجيل أحدث أغانيه والتى يستعد لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لينافس بها فى موسم الصيف القادم.

الأغنية تحمل أسم متحملاني وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى وقام حمادة بالانتهاء من تسجيلها منذ فترة استعداد لطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

 

ألبوم عمرو مصطفى 

وبعيدا عن الأغاني السينجل بدأ المطرب والملحن عمرو مصطفى، الحملة الترويجية لألبومه الجديد، استعداد لطرحه شهر يوليو القادم،  وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". 

 

وكتب عمرو مصطفي علي صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلا: "وحشتوني ونقدر نتكلم في ال post ده مستني رأيكم في آخر أغاني نزلت على قناتي على يوتيوب وتعتبر أخر أغاني ألبوم (ملوش زي". 

 

وأضاف: "بدأت بأغنية الا انا وانتهى الألبوم بملوش زي أغاني الألبوم إلا أنا - رقصة - مين هيجاريه - سيبوه - يا دايرة - سلام سلام - هحكيلك قدام - غيرك مين - كان عنده حق - عايشين بالصورة - تيجي تيجي - ملوش زي ..، وأشوفكم أول شهر ٧ بالألبوم جديد".

مصطفي حجاج بنت الناس فصل الصيف اغاني الصيف يابيبي عمر كمال وسارة زكريا هيثم شاكر جورج وسوف حمادة هلال عمرو مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

السعودية.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المعلمات

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

قرار عاجل ضد فتاتين أدارتا أكبر منظمة إجرامية لتهريب البشر إلى أوروبا

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

موضوعات متعلقة

مصطفى حجاج يطرح بنت الناس أولى أغنيات صيف 2023

لا أحد يجرؤ على استخدام صوت أم كلثوم.. محسن جابر يحذر عمرو مصطفى

بعد ويجز.. أنغام تحذر من النصب باسمها فى قطر

مليون دولار.. هيثم شاكر ينتهى من تسجيل أغنية جديدة| تفاصيل

ابنته السبب.. لماذا انهار ماجد المصري على الهواء ومقدم البرنامج ينهى الحلقة

بالورود.. لحظة وصول إليسا إلى السعودية لإحياء حفلها اليوم

أخبار الفن| النجوم يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. و20 تصريحًا جريئًا لرانيا يوسف

فى ذكرى رحيلها .. رحلة وردة من الجزائر إلى مصر

ترشيحاتنا

نفسي أعيش وأشوفها عروسة .. انهيار ماجد المصري على الهواء لهذا السبب

أزمة جديدة.. الصين تقرر زيادة رسوم التأشيرة للمواطنين الأمريكيين

مفاجأة.. لوكاشينكو يكشف كيف كانت حرب أوكرانيا قريبة من نهايتها قبل عام

لأول مرة منذ سنوات.. بشار الأسد يصل إلى مدينة جدة السعودية

هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في صلاة الجماعة؟ اعرف آراء الفقهاء

أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

سابت حفلة خطوبتها | تصرّف صادم من فتاة حديث السوشيال ميديا

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

متع نفسك من غير زيادة وزنك.. إليك طريقة عمل الجيلي الدايت

فيديو

بسبب قطعة جاتوه .. إنهاء حياة شاب أمام أسرته في قليوب «فيديوجراف»

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أم كلثوم تغني أغنية لشيرين عبد الوهاب I فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ