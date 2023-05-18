بدأها مصطفى حجاج .. تعرف على أغاني موسم الصيف 2023

بدأ عدد كبير من المطربين الاستعداد للموسم الأقوى خلال العام، والذى من خلاله يتنافسون على طرح العديد من الأغنيات سواء على طريقة السينجل أو ألبوم كامل.

ويعتبر موسم الصيف هو الموسم الأقوى والأطول على مدار العام، ويعمل معظم المطربين على طرح أغاني جديدة، لتقديمها فى الحفلات التى تقام سواء فى الساحل الشمالي أو العلمين الجديدة أو الأماكن الساحلية الأخرى التى يحيون فيها حفلاتهم طوال فصل الصيف سواء داخل مصر أو خارجها.

مصطفى حجاج يطرح بنت الناس





وكانت البداية مع المطرب مصطفى حجاج الذى طرح أولى أغنيات الموسم تحت عنوان بنت الناس، من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس، ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023.

يا بيبي لعمر كمال وسارة زكريا

كما يستعد المطرب عمر كمال يطرح أغنية جديدة بعنوان يا بيبي، مع المطربة الشهير سارة زكريا والتى اشتهرت بأغنية تيجي نتجوز بالسر.



الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنان خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

وبدأ الثنائى فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.





مليون دولار لهيثم شاكر

وأيضا انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان مليون دولار لطرحها فى موسم الصيف القادم.



الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم، ويتم طرحها على طريقة السينجل خلال أسابيع قليلة من الآن.

عشان مش شبهكو لجورج وسوف

كما يستعد المطرب جورج وسوف لطرح أغنية جديدة بعنوان "عشان مش شبهكو" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب.

الأغنية تحمل عنوان "عشان مش شبهكو" من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وتقدم باللهجة المصرية.

متحملاني لحمادة هلال

كما أعلن حمادة هلال عن انتهاءه من تسجيل أحدث أغانيه والتى يستعد لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لينافس بها فى موسم الصيف القادم.



الأغنية تحمل أسم متحملاني وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى وقام حمادة بالانتهاء من تسجيلها منذ فترة استعداد لطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

ألبوم عمرو مصطفى

وبعيدا عن الأغاني السينجل بدأ المطرب والملحن عمرو مصطفى، الحملة الترويجية لألبومه الجديد، استعداد لطرحه شهر يوليو القادم، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو مصطفي علي صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلا: "وحشتوني ونقدر نتكلم في ال post ده مستني رأيكم في آخر أغاني نزلت على قناتي على يوتيوب وتعتبر أخر أغاني ألبوم (ملوش زي".

وأضاف: "بدأت بأغنية الا انا وانتهى الألبوم بملوش زي أغاني الألبوم إلا أنا - رقصة - مين هيجاريه - سيبوه - يا دايرة - سلام سلام - هحكيلك قدام - غيرك مين - كان عنده حق - عايشين بالصورة - تيجي تيجي - ملوش زي ..، وأشوفكم أول شهر ٧ بالألبوم جديد".