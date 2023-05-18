عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهري يشارك في المؤتمر الدولي " تراث الإمام حسام الدين السغناقي" بكازاخستان

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

حضر الدكتور أسامة الأزهري  وقائع افتتاح المؤتمر الدولي (تراث الإمام حسام الدين السغناقي وآفاق الحضارة الإسلامية بمناسبة ذكرى ٨٠٠ سنة لميلاده، والذي ترعاه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) في مدينة ألماتي بكازاخستان٫ بحضور وفود وعلماء من مصر، وكازاخستان، وتركيا، وإيران، وأوزباكستان، وقرغيزستان وغيرها من الدول، وبحضور وتشريف أفراد من أسرة ونسل الإمام الكبير حسام الدين السغناقي رحمه الله.


وألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وألقى الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية " نور مبارك" كلمة ترحيب بالضيوف وافتتاح للمؤتمر، وكذلك الدكتور خيرات قورمان بايف نائب رئيس الجامعة ومقرر المؤتمر، وسماحة مفتي كازاخستان الدكتور نوريزباي تغانولي، والسيد ايرجان بولاطاخان أولو نائبا عن وزير الإعلام والتنمية المجتمعية السيد درخان قدرباييف، والدكتور محمد عبد الخالق الفخراني نائبا عن وزير الأوقاف.


وكان قد استقبل سماحة المفتي الشيخ الدكتور نوريزباي تغانولي - المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان- فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، أمس الأربعاء في مستهل زيارته إلى كازاخستان، وذلك في مقر الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في مدينة ألماتي.

جاء ذلك بحضور عدد من المسئولين الدينيِّين على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور خيرات قورمان باييف نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية ( نور مبارك) في كازاخستان.

وقام مفتي كازاخستان بتقليد ومنح الدكتور أسامة الأزهري الزي الرسمي التراثي التقليدي القازاقي المسمىٰ ( شابان) تعبيرًا عن التقدير والمودة.

يشار إلى أن زي " الشابان" هي عادة قديمة للشعب الكازاخي، يُهدىٰ للأشخاص ذوي التأثير القوي والمكانة المرموقة، وهو دليل على أعلى درجات الاحترام والتقدير بين الكازاخستانيِّين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

تقارير سعودية: ليونيل ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى الهلال

الصين تلقي القبض علي لاعب كوري بتهمة تقاضيه رشاوي.. تفاصيل

مكاسب بالجملة وهذا موقف الأسعار.. ماذا بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

تراجع في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بحلول نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ