مستشار وزير الإعلام الكويتي: نشكر الرئيس السيسي لدوره في تقريب وجهات النظر العربية

أكد مستشار وزير الإعلام الكويتي د. عيسى العميري، أن القمة العربية اكتملت قبل أن تبدأ، بما يؤكد أن عودة العلاقات العربية العربية، طابع أصيل ومؤصل.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الأوضاع تعطي مؤشرا على نجاح القمة العربية قبل أن تبدأ، مشيرًا إلى أن القمة ستتطرق إلى القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي



وواصل: "نشكر الرئيس السيسي على دوره في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، ولا ننسى عودة الجمهورية العربية السورية إلى حضنها العربية، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد أننا على الطريق الصحيح".

وذكر أن قضية الإرهاب عصفت بكثير من البلدان العربية، وعلى رأسها مصر التي تضررت كثيرًا، ووصل الأمر إلى دول الخليج، ولذا يجب منع الإرهاب واجتثاث جذوره بالكامل.