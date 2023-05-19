كرم جبر: استمرار الأزمة السودانية سيعرض المنطقة لمخاطر واضطرابات تفوق القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة انقاذ السودان الشقيق قبل ان تتطور الأوضاع، والحفاظ على الدولة الوطنية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن هناك اهتمام عربي كبير بالأوضاع في السودان، وضرورة أن تجد طريقها إلى الحل، والأمل يكمن في قمة جدة.

استمرار الأزمة

وحذر من أن استمرار الأزمة السودانية سيعرض المنطقة لمخاطر واضطرابات تفوق القضية الفلسطينية.

وأضاف كرم جبر، أن هناك تفاؤل كبير بعودة مقعد سوريا، وحضور الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفًا:"سعيد بهذه الخطوة وفرحان بها".