محسن جابر: استخدام صوت أم كلثوم في أغاني جديدة تشويه للتراث .. فيديو

قال المنتج محسن جابر، إن إستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إعادة استخدام أصوات المطربين الراحلين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ في إنتاج أغاني جديدة يعتبر كارثة ولعب بالنار، مشيراً إلى أن إستخدام صوت أم كلثوم في أغان جديدة تشويه للتراث.

وأضاف "محسن جابر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن عمرو مصطفي يريد إنتاج اغاني جديدة بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وهذا شئ ليس جيد، موضحاً أنه هو أول من قام باكتشاف موهبة الفنان عمرو مصطفي في بداية حياته.

وتابع محسن جابر، أن فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة استخدام الأصوات لأغاني جديدة كانت منتشرة في العديد من دول العالم ولكن حقوق الملكية الفكرية قضت علي هذه الظاهرة من بعد.