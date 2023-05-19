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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يتوقع موافقة النادي على رحيل ديانج وبيرسي تاو

صدى البلد

أكد شريف عبدالفضيل مدافع الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر يشعر بأهمية مواجهة الترجي التونسي في لقاء الإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما وضح خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، خصوصا أن كرة القدم تجبر الجميع على احترام منافسه مهما كانت نتيجة المباراة الأولى.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي لن يغير كثيرا في التشكيل الاساسي، احترامًا لمواجهة الترجي الذي قام بتعيين مدرب جديد بعد رحيل نبيل معلول، والفريق التونسي سيكون له رد فعل، خصوصا بعد الخسارة في الذهاب، والتي جعلت هناك انتفاضة كبيرة داخل النادي التونسي، وسيكون اللقاء بنسبة لهم (حياة أو موت) وسيكون لديهم حافز كبير من أجل تقديم مستوى مختلف".

وأضاف: "كولر بالتأكيد يدرك صعوبة اللقاء، وأن الشوط الأول كان في تونس وانتهى بثلاثية نظيفة، لكن لازال هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة، ولاعبي الأهلي لديهم وعي شديد ويدركوا صعوبة اللقاء".

وواصل: "هناك البعض يحاول تشتيت اللاعبين، بعروض احترافية، ولكن لاعبي الأهلي لديهم احترافية شديدة، ووصول أي عروض لهم طبيعي بعد تألقهم هذا الموسم مع الفريق، وتحقيق نتائج إيجابية، والأهم هو رد فعل اللاعبين والإدارة، ولم يقم أحد بالتعليق على ذلك، خصوصا في ظل استمرارية الموسم واحترافية اللاعبين".

وزاد: "الأهلي يتوافر فيه البدائل، وبعد نهاية الموسم سوف يتم تقييم الأمور بالنسبة للاعبين الذين وصلت لهم عروض احترافية، مثل أليو ديانج، والذي يتواجد بديله مروان عطية وآخرين داخل الفريق".

وأكمل: "من الممكن أن يوافق الأهلي على رحيل أليو ديانج وهناك عناصر مميزة داخل الفريق، وأرى أنه لو وصل عرض جيد لـ بيرسي تاو يتم الموافقة عليه والبحث عن بديله من خارج مصر، والأفضل للأهلي التعاقد مع جناحين أجانب في ظل عدم توافر لاعبين مميزين داخل الدوري المصري".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الترجي التونسي بهدفين نظيفين، والفريق سيظهر في حالة تركيز شديدة".

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