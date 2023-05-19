أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. سد النهضة بند دائم على أعمال القمة العربية

أخبار مصر.. قال المستشار الدكتور أحمد فهمي متحدث الرئاسة، إن سد النهضة يمثل بندا دائما على أعمال القمة العربية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية بجدة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة…

متحدث الرئاسة: سد النهضة بند دائم على أعمال القمة العربية

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن سد النهضة يمثل بندا دائما على أعمال القمة العربية…

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20، الصادر في 18 مايو 2023، 4 قرارات جمهورية جديدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراضي الدولة لإقامة محطة صرف صحي بني سويف، ونقل بعض القضاة لوظائف إدارية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



متحدث الرئاسة: مصر تسعى لتثبيت الهدنة السودانية ووقف إطلاق النار

قال المستشار دكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تسعي إلى تثبيت الهدنة السودانية، ثم التحول إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سلمي يحقق الحفاظ على الدولة السودانية.

مدبولي: تنفيذ إجراءات سريعة لتعظيم الاستفادة من أصول المنطقة الاستثمارية بالصف

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعددٍ من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة…

مدبولي يتفقد مشروعات الإسعاف والبريد ومركز شباب قرية الودي بالصف

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات حياة كريمة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة…

وزير الكهرباء يفتتح الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء والعزل التدفئة والطاقة "HVAC-R EGYPT EXPO - ASHRAE CAIRO" " اتش فاك ايجيبت اكسبو ـ اشرى كايرو " والذى سيقام خلال الفترة من 17 إلى ١٩ مايو الجاري …

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بفائدة 5%.. 20 مليار جنيه لتمويل مشروعات الفلاحين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بندكت أوراما رئيس مجلس ادارة بنك الاستيراد والتصدير الافريقى ( افريكسم) بمدينة الاقصر وعقد معه اجتماعا بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وبرافين اجراوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى بمصر…

ننشر جدول جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتكون على النحو التالي..

الحوار الوطني: 3 موضوعات على مائدة المحور السياسي أبرزها دعم نشاط الأحزاب

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن استكمال مسيرة الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل والتي تبدأ بالمحور السياسي يوم الأحد المقبل.

انطلاق مؤتمر الحوار الوطني البيئي " الطريق لمؤتمر المناخ COP28"

في ضوء الطريق لمؤتمر المناخ COP28، فقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل الحوار الوطني للتغيرات المناخية بكافة محافظات الجمهورية

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن نقابة الفلاحين تطرح عجول بقري للأضاحي بسعر 125 جنيها للكيلو قائم، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مجلس الوزراء ينفي تداول رسالة صوتية تحذر المواطنين من تشكيل عصابي لسرقة المنازل

نفى مجلس الوزراء اليوم الخميس تداول رسالة صوتية على تطبيق واتس آب تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة الاثنين المقبل

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنطلق صباح الاثنين المقبل وحتى 29 مايو الجاري، الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بكلمة يلقيها نيابة عن الرئيس السيسي، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"…

وزير الري: نتطلع لنقل خبرة التشيك في تصنيع قطع غيار وحدات الطلمبات

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بالسفير إيفان جوكى، سفير دولة التشيك فى مصر ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والتشيك في مجال الموارد المائية …