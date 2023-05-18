مدبولي يتفقد مشروعات الإسعاف والبريد ومركز شباب قرية الودي بالصف

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات حياة كريمة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة.
وقام مدبولي بتفقد مكتب بريد قرية الودي بمدينة الصف ومركز التضامن الاجتماعي ومركز الإسعاف ومركز شباب القرية .
واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز مشيدا بالمشروعات التي تخدم المواطنين بالمدينة .
وكان قد اجري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حوارا مع المواطنين بقرية الودي بمدينة الصف محافظة الجيزة .
ووجه لهم مدبولي سؤالا بشأن المشكلات التي تواجه المدينة حيث أشاد المواطنون بعمل المشروعات مرددين شعار “تحيا مصر.. تحيا مصر”.