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أخبار البلد

مدبولي: تنفيذ إجراءات سريعة لتعظيم الاستفادة من أصول المنطقة الاستثمارية بالصف

صدى البلد

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعددٍ من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من حسام هيبة، حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي.  
وأوضح "هيبة" أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قامت بتنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، على مساحة ٤٠ فداناً، بناحية الودي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة، وتضم المنطقة ٣٣٣ وحدة، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليار جنيه، وتوفر عند التشغيل أكثر من ٤٥٠٠ فرصة عمل، ومن المقرر أن تصل المساحة الخضراء بالمشروع لنحو 89050 م2.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب تضم أنشطة سياحية وخدمية وحرفية وتجارية، تعد الأولى من نوعها في محافظة الجيزة، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص عمل للتجمعات السكنية المحيطة، مع الاستعانة بالشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المنطقة وصيانتها والترويج لها.
وأوضح "هيبة" أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف، تم إنشاء المنطقة وفق طراز معماري فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة "سورناجا"، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1940، كما تم استغلال موقع المنطقة على ضفاف النيل، بإنشاء مرسى نيلي بالمنطقة يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، وتبعد المنطقة بمسافة 65 كم جنوب القاهرة على طريق القاهرة الصعيد.
وتفقد رئيس الوزراء عددا من مكونات المشروع، والتي تتمثل في أحد نماذج الورش، بالمنطقة الاستثمارية، وأيضاً فيلا سورناجا العريقة المقامة على 3 أدوار بمساحة 800 م2، حيث تابع رئيس الوزراء أعمال الترميم والتجديد التي خضعت لها.
كما تفقد مدبولي مرسى النيل، المقام على مساحة 230 م2، وتم انشاؤه لأعمال الانتقال من وإلى المنطقة بالطريق النهري، وتمت الإشارة إلى أنه يستخدم في نقل البضائع من منتجات الحرف في المنطقة سابقاً بالطريق النهري، فضلاً عن مدرسة الفنون على مساحة 650 م2، والمكونة من دور أرضي تطل على النيل مباشرة وتم إنشاؤها بطراز معماري فريد. كما يضم المشروع أيضاً مجمع ورش وساحة عرض، ومبنى حرفيا، ومبنى ريادة الأعمال، وحدائق وممشى، وملاعب أطفال، ومركز حضاريا للمرأة، وأماكن انتظار، ومطاعم واستراحات، وعددا من الخدمات المختلفة، وقاعة للمؤتمرات، على مساحة 1300 م2، مكونة من دورين، وتضم 5 قاعات اجتماعات.
وأوضح حسام هيبة خلال الجولة أن المشروع يهدُف إلى الاستفادة من تميز محافظة الجيزة بالصناعات اليدوية والتراثية التي توارثتها الأجيال، خاصة في قرى كرداسة والحرانية، وكذا وفرة الأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب وجود العديد من المقاصد السياحية بالجيزة مما يساعد في تسويق هذه المنتجات.

وعلى هامش الزيارة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نظام المناطق الاستثمارية يعدُ أحد الأنظمة الاستثمارية التي تقوم على التنمية المتكاملة في مختلف المجالات بحيث تتضمن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجيستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضٍ ووحدات كاملة المرافق، من خلال مطورين متخصصين لتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، موضحاً أن هناك 16 منطقة استثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، بحجم استثمارات يتعدى الـ 33 مليار جنيه وتتضمن عدد 1280 مشروعاً، توفر أكثر من 86 ألف فرصة عمل.

 

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