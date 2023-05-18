متحدث الرئاسة: مصر تسعى لتثبيت الهدنة السودانية ووقف إطلاق النار

قال المستشار دكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تسعي إلى تثبيت الهدنة السودانية، ثم التحول إلى وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سلمي يحقق الحفاظ على الدولة السودانية.

وأضاف فهمي في تصريحاته للوفد الإعلامي المرافق لزيارة الرئيس في جدة أن مصر تؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على استقلال الدول وكيانها، ومن ثم فالعودة للاستقرار شيء مهم جدا ، مشيرا إلى أن الشعب السوداني في حاجة لمساعدات تنموية وفرص عمل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تفعل لجنة الاتصال الخاصة بالازمة السودانية والتي تضم " مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية"وستعمل على الدفع الاوضاع للمسار السلمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.