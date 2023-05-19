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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن سلاح الجو الأوكراني الخميس أنه أسقط 29 صاروخ "كروز" من أصل 30 صاروخاً أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى.

وأسفر الهجوم الروسي عن سقوط قتيل واحد على الأقل في "أوديسا"، في حين أكدت موسكو تدمير كل أهدافها.

وتأتي هذه السلسلة التاسعة من الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف العاصمة كييف خصوصًا منذ بداية أيار/مايو.

يأتي ذلك في وقت تقول كييف إنها تنهي تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد واسع النطاق لإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

تحذير من هجوم

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن السلطات الأوكرانية أعلنت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد تحذير الجيش من هجمات بطائرت مسيرة في كييف ومناطق غرب العاصمة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له إن هناك احتمالية لتعرض منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين لضربات صاروخية.

وفي وقت سابق، أكد الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أنه‭ ‬دمّر‭ ‬كل‭ ‬أهداف‭ ‬ضرباته‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬أنه‭ ‬أسقط‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬صاروخًا‭ ‬أطلقتها‭ ‬موسكو‭. ‬

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وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية: “دمرت‭ ‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬المحدّدة‮”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬أصابت‭ ‬‮«‬مخزونًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮".

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت ‬‮"‬مستودعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعدات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وكذلك‭ ‬احتياطيات‭ ‬العدو‮".

بدوره‭ ‬أعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬أسقط‭ ‬29‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاثين‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬ليلي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬ومناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬أخرى‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أوديسا،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬

وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬قطار‭ ‬بضائع‭ ‬ينقل‭ ‬حبوبا‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬سكته‭ ‬في‭ ‬القرم‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬سلسلة‭ ‬حوادث‭ ‬تخريب‭ ‬تنسبها‭ ‬موسكو‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭..

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