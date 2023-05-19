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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يحذر من ركود في حال التخلف عن سداد الديون

أرشيفية
أرشيفية

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ولايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض يوم الخميس إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وحثت هاريس وبرينارد النشطاء الديمقراطيين خلال مكالمة جماعية على التواصل مع المشرعين للتعبير عن معارضتهم لترك البلاد تتخلف عن سداد ديونها، وهو أمر قد يحدث بعد أقل من أسبوعين.

واستغلت هاريس المكالمة لإبقاء التركيز منصبا على التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق فيما سيقضي الرئيس جو بايدن الأيام القليلة المقبلة في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

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وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن مفاوضين من البيت الأبيض وجمهوريين من الكونجرس اجتمعوا مرة أخرى في مقر الكونجرس لمواصلة البحث عن أرضية مشتركة لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، كما يعتزمون الاجتماع مرة أخرى غدا الجمعة.

وقالت برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن فريق بايدن للمفاوضات تلقى تعليمات بعدم الموافقة على أي اقتراح جمهوري يرفع سقف الدين ويسلب في الوقت نفسه الرعاية الصحية من الأمريكيين أو يدفع أيا منهم إلى براثن الفقر.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي أنها تتوقع أن تكون قادرة على دفع فواتير الحكومة حتى الأول من يونيو حزيران فحسب دون زيادة سقف الدين، مما زاد الضغط على الجمهوريين والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق في غضون الأيام المقبلة.

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