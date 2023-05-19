معوض يكشف توقعاته لتشكيل الأهلي ويوجه نصيحة للاعبي الأحمر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في القاهرة، تحتاج من لاعبي الفريق الاحمر إلى التسجيل مبكرًا من أجل إنهاء طموحات المنافس في العودة بالنتيجة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية Etc: "تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي بشأن عدم إراحة الأساسيين جيدة للغاية، خصوصا أن الفريق لديه مواجهة قوية، ورغم ذلك أرى أن هناك امكانية لاراحة بعض اللاعبين".

وأضاف: "مشاركة محمود متولي في الدفاع لن تؤثر على خط الدفاع، وكذلك أحمد عبدالقادر حال شارك في مركز الجناح الأيسر، وأي تغييرات ستكون قليلة ومنطقية، وكل اللاعبين قريبين من المستوى في الفترة الأخيرة".

وحول توقعاته للتشكيل، قال: "علي لطفي، محمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي، مروان عطية وديانج وقندوسي في خط الوسط، وكهربا وبيرسي تاو وعبدالقادر في الهجوم".

وتابع: "أفشة بدأ يدافع جيدًا في المباريات الأخيرة من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي وهو ما وضح في المباريات، وكولر يطلب دائما من لاعب الوسط الثالث العودة للدفاع، وهو ما جعل حمدي فتحي أحد اللاعبين الأساسيين مع كولر، وقد يجلس حسين الشحات على مقاعد البدلاء خوفا من حصوله على أي بطاقة صفراء".

وواصل: "الأهلي يجب أن يبدأ المباراة بشكل جيد، وأفضل سيناريو هو التسجيل مبكرا، ومن ثم قد يلجأ لإراحة بعض اللاعبين، والثقة كانت واضحة على اللاعبين في لقاء الذهاب واستحوذ اللاعبين على مجريات اللقاء، وهو الأمر المطلوب أيضا في لقاء الإياب".

وأتم: "انصح لاعبي الأهلي استغلال اللعب على أرضه ووسط جماهيره، كما حدث في لقاء الهلال السوداني، والترجي فريق (جريح) ويمر بأسوأ فتراته، وحال التسجيل مبكرًا سيحسم الأهلي الأمور تماما ويعطي لاعبيه ثقة ويقدم كرة جيدة طوال اللقاء".