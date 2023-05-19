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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روي فيتوريا في حالة سعادة بمستوى لاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في حالة سعادة بالغة بالمستوى الذي وصل إليه لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي، خلال حديثه قبل لقاء الترجي أكد على صعوبة المباراة وأن المباراة شوط ثانٍ، بعدما تم حسم الشوط الأول في تونس بثلاثية نظيفة، وهو ما يعكس نظرة الجهاز الفني بالشعور بالمسئولية الملقاة على عاتقهم".

 

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وأضاف: "الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على الترجي في الذهاب، والفريق في قمة تركيزه وجاهز لمواجهة الإياب، وسيخوض معظم اللاعبين الاساسيين للمباراة".

وواصل: "الزمالك لعب أمام أسوان بشكل هجومي، وأوسوريو لعب بطريقة جديدة ويحاول صناعة كثافة هجومية في الخط الأمامي".

وأكمل: "أوسوريو أعطى فرص لبعض اللاعبين مثل أحمد بلحاج من أجل تقييمه قبل اتخاذ قرار بشأن تحويل الإعارة إلى شراء نهائي".

وزاد: "المدرب الكولومبي لديه ثقة كبيرة في شيكابالا ويدفع به اساسيا، كما شارك بيسو ونيمار في اللقاء، بينما جلس شبانة على مقاعد البدلاء بعد تراجع مستواه".

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