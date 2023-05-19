عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاع التعدين

صدى البلد

أعلنت بريطانيا عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.


وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، إن العقوبات التي تم إعلانها تظهر أن مجموعة الدول السبع موحدة في مواجهة التهديد من جانب روسيا وثابتة في دعمها لأوكرانيا.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الجمعة.


ويأتي هذا في وقت أعلن فيه مسؤول أمريكي رفيع أن بلاده فرضت عقوبات جديدة تستهدف قدرات روسيا القتالية في إطار جهود قمة مجموعة السبع في اليابان لتشديد الخناق على موسكو..لافتا إلى أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات جديدة وقيود على التصدير ضد روسيا. 


وتحتضن مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم، اجتماعات قادة مجموعة السبع الكبار لبحث العلاقات الصينية الروسية، والتوسع العسكري والاقتصادي لبكين، وتركز قمة هذا العام على سبعة بنود رئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك قضايا الأمن الجيوسياسي والعالمي، والمرونة الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة.


ويجتمع قادة دول مجموعة السبع - كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان - سنويًا للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة.


ويأتي الاجتماع بين دول مجموعة السبع وسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة والحرب المستمرة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يكون كلاهما محور تركيز القمة.

 

بريطانيا واردات الألمنيوم قطاع التعدين أوكرانيا رئيس الوزراء البريطاني قمة مجموعة السبع في

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

النقل: إنشاء 14 ميناء جافا ومنطقة لوجستية ترتبط بالسكك الحديدية

أخبار السيارات |سعر "سوزوكي اسبريسو" ارخص سيارة في مصر .. ارخص سيارة من ستروين موديل 2023 .. بـ 145 الف اركب هيونداي فيرنا

خصم 20% على جوال سامسونج Galaxy A33 5G في السعودية

دعاء قصير يغفر الذنوب يوم الجمعة.. ردده عقب الصلاة وقبل مغادرة المسجد

انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا

أحمد داوود : أول أجر تقاضيته كان 150 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يدعي تناول مشروب من الدم سر صحته.. اعرف القصة؟

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

فيديو لجثة فتاة محمولة على دراجة نارية في الهند يثير ضجة.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لب البطيخ

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ