لماذا تحدث القرآن الكريم عن الابتلاء والامتحان؟.. خطيب الجمعة بالحسين يجيب

قال الشيخ أحمد مكي من علماء وزارة الأوقاف، وخطيب الجمعة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، إن من سنن الله تعالى الكونية، الابتلاء والامتحان، مستدلا بقوله تعالى: "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)".

لماذا تحدث القرآن عن الابتلاءات؟

وتساءل خطيب الجمعة بمسجد الحسين تحت عنوان: "سنن الله الكونية في القرآن الكريم "، لماذا يتحدث المولى تبارك وتعالى في كتابه عن الابتلاء؟، ليوضح أن ذلك حتى يتلقى المؤمن هذه الابتلاءات والامتحانات بصدر رحب، فإذا استعد المسلم لهذه الابتلاءات كان نزولها ووقعها لطيفا خفيفا على العبد، لافتا إلى أن من سنن الله الكونية الاصطفاء فالله تعالى يصطفي من يشاء وكيفما يشاء ووقتما شاء، فهو سبحانه يختار من يشاء ليضع فيه كراماته لذا لا ينبغي للعبد أن ينظر إلى ما في يدي غيره.

سنن الله الكونية في القرآن

ولفت خطيب الأوقاف إلى أن الله دبر كونه بقانون محكم وناموس منظم، سبحان من قهر الورى ولحكمه عنت الوجوه.

وتابع خطيب الجمعة خلال خطبة الجمعة الأخيرة من شوال 1444،تحت عنوان "سنن الله الكونية في القرآن"، إن لله تعالى في كونه وخلقه سننا لا تتخلف وقانونا من عرفها فقد أفلح ومن لم يعرفها فقد انحرف، موضحا أن هذه السنن تتسم بالعموم والشمول ولا تتخلف أبدا فهي مطردة على مر العصور والدهور، فسنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

وبين خطيب الجمعة بمسجد الإمام الحسين أن من سنن الله الكونية الشاملة والعامة التي أن الجزاء من جنس العمل، يقول الله جل وعلا:" لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا "، مشددا أن من سنن الله الكونية أن كل إنسان يجازى بما عمله يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».