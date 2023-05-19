بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث ومركز تحديث الصناعة

حلول متكاملة للمشكلات الفنية لدعم وتنمية الصناعة

وقع المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة؛ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة والاستفادة من الخبرات العلمية؛ لتعزيز عمل مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير حلول متكاملة للمشكلات الفنية لدعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها على مستوى الجمهورية.

وقع البروتوكول الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، والسيدة/ دعاء سليمة القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وينص البروتوكول على التعاون في مجال استغلال مخرجات مشروعات البحث العلمي من منتجات وخدمات خاصة وتسويقها للمجتمع الصناعي المصري ومطابقتها مع الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استغلال إمكانيات المركز القومى للبحوث من معامل ومراكز تميز ووحدات بحث وتطوير وطاقات بحثية وتطبيقية لأمور البحوث والتطوير في القطاعات الصناعية المختلفة.

وتتضمن بنود البروتوكول بناء وتحديث قواعد بيانات المعامل المعتمدة؛ للمساهمة في اعتماد شهادات المطابقة العالمية للمنتجات المصرية.

وقال د. حسين درويش أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل أيضًا تصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات محلية الصنع، وذلك في إطار الملفات القومية مثل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات ومضاعفة الصادرات.

وأكدت دعاء سليمة أنه سيتم العمل على تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال سواء العاملون بالقطاع الصناعي أو الأنشطة وكذلك الخدمات الداعمة للقطاع الصناعي؛ بهدف زيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل للشباب المبتكر.