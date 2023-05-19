السيسي : المنطقة العربية مرّت بظروف قاسية هددت أمن وسلامة الشعوب

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن خالص تقديره لجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سبيل دعم العمل العربي المشترك.



وأكد السيسي خلال كلمته في القمة العربية بجدة، اليوم الجمعة، أن المنطقة العربية مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة الشعوب العربية وأثرت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل.

