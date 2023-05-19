أخبار التوك شو.. السيسي: المنطقة العربية مرت بظروف استثنائية وقاسية.. أبو الغيط: المشهد الدولي يشهد أشد الفترات خطورة

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ومن بينها :
السيسي : المنطقة العربية مرّت السنوات الأخيرة بظروف استثنائية وقاسية
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن خالص تقديره لجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سبيل دعم العمل العربي المشترك.
زيلينسكي من قمة جدة : الأوكران شعب السلام الحقيقي
وجه الرئيس الأوكراني الشكر للقادة العرب على مواقفهم الدولية التي اتخذوها تجاه أوكرانيا.
أبو الغيط: المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية عانت من التدخلات الخارجية في شئونها، والمشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر.
حديث جانبي بين الرئيس السيسي وبشار الأسد في جدة.. شاهد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من توافد القادة العرب لحضور القمة العربية في جدة، وشهدت اللقطات محادثات جانبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد.
المستقلين الجدد: الحوار الوطني أعطى الفرصة للأحزاب السياسية للتعبير عن نفسها.. فيديو
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني ساهم في إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية للتعبير عن نفسها لكل الشعب المصري، وليس فقط أعضاء الحوار الوطني.
أستاذ مناهج يطمئن طلاب الثانوية العامة على امتحانات هذا العام.. فيديو
قال الدكتور حسن شحاته ، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، تعقيبا على اقتراب انطلاق ماراثون الثانوية العامة ، إن الوزارة تعمل على أن تمر الامتحانات دون قلق أو توتر ، وذلك لأسباب أن الامتحانات تعبر عن القدرات الحقيق لكل طالب ، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم حريصة على متابعة مشكلات أولياء الأمور في الأعوام السابقة ، وتفاديها ، موضحا : " كل ما كان صعبا في الماضي تم تيسيره أمام الطلاب " .
عودة القرار العربي| جميل عفيفي يكشف أهمية القمة 32 بجدة.. فيديو
قال جميل عفيفي ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن القمة العربية الـ 32 ، والمنعقدة في جدة اليوم تعد من أهم القمم العربية نظرا لتمثيلها القوي من رؤساء وقيادات الدول العربية، فضلا عن أهمية القمة الـ 32 بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية ، وحضور الرئيس بشار الأسد للقمة ، ومناقشة إعادة اعمار سوريا .
كاتب صحفي: حياة كريمة تعوض المواطنين ما فاتهم من خدمات أساسية.. فيديو
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، تعليقا على توجيهات القيادة السياسية بمتابعة سير مشروعات حياة كريمة لتشغيلها في أسرع وقت، إن التنمية في مصر أصبحت تنفذ بالمليارات، وهناك تنافس بين مراكز بحثية أشارت إلى إنجاز أكثر من 12 ألف مشروع بحياة كريمة في المرحلة الأولى، موضحا أن المشروعات تستهدف تعويض الناس ما فاتهم من خدمات أساسية .
العظمي 29.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات
قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 19 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.
ارتفاع وفيات فيضانات إيطاليا إلى 13 ودمار منازل ومزارع.. فيديو
عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن ارتفاع عدد وفيات فيضانات إيطاليا إلى 13 على الأقل ودمار منازل ومزارع .