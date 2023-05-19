أخبار التوك شو.. السيسي: المنطقة العربية مرت بظروف استثنائية وقاسية.. أبو الغيط: المشهد الدولي يشهد أشد الفترات خطورة

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ومن بينها :

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن خالص تقديره لجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سبيل دعم العمل العربي المشترك.



وجه الرئيس الأوكراني الشكر للقادة العرب على مواقفهم الدولية التي اتخذوها تجاه أوكرانيا.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية عانت من التدخلات الخارجية في شئونها، والمشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من توافد القادة العرب لحضور القمة العربية في جدة، وشهدت اللقطات محادثات جانبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد.

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني ساهم في إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية للتعبير عن نفسها لكل الشعب المصري، وليس فقط أعضاء الحوار الوطني.

قال الدكتور حسن شحاته ، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، تعقيبا على اقتراب انطلاق ماراثون الثانوية العامة ، إن الوزارة تعمل على أن تمر الامتحانات دون قلق أو توتر ، وذلك لأسباب أن الامتحانات تعبر عن القدرات الحقيق لكل طالب ، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم حريصة على متابعة مشكلات أولياء الأمور في الأعوام السابقة ، وتفاديها ، موضحا : " كل ما كان صعبا في الماضي تم تيسيره أمام الطلاب " .

قال جميل عفيفي ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن القمة العربية الـ 32 ، والمنعقدة في جدة اليوم تعد من أهم القمم العربية نظرا لتمثيلها القوي من رؤساء وقيادات الدول العربية، فضلا عن أهمية القمة الـ 32 بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية ، وحضور الرئيس بشار الأسد للقمة ، ومناقشة إعادة اعمار سوريا .



قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، تعليقا على توجيهات القيادة السياسية بمتابعة سير مشروعات حياة كريمة لتشغيلها في أسرع وقت، إن التنمية في مصر أصبحت تنفذ بالمليارات، وهناك تنافس بين مراكز بحثية أشارت إلى إنجاز أكثر من 12 ألف مشروع بحياة كريمة في المرحلة الأولى، موضحا أن المشروعات تستهدف تعويض الناس ما فاتهم من خدمات أساسية .

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 19 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن ارتفاع عدد وفيات فيضانات إيطاليا إلى 13 على الأقل ودمار منازل ومزارع .