عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 29% على موبايل سامسونج Galaxy A04 ثنائي الشريحة

Samsung Galaxy A04
Samsung Galaxy A04

تشتهر  سامسونج  بهواتفها الذكية من الفئة المتوسطة وتحديدا سلسلة A التي لها عشاق كثر في كل أنحاء العالم لأنها تجمع بين الإمكانيات القوية الشبيهة بالهواتف الرائدة وفي الوقت نفسه ميسورة التكلفة إلى حد ما، تستطيع الطبقة المتوسطة أن تقتني إحدى هواتف الفئة A.ِ

الآن يقدم موقع أمازون مصر عرضا مغريا على هاتف  سامسونج  جالاكسي A04 ثنائي الشريحة مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 4GB RAM, 64GB على التوالي، خصم 29% من سعره الأصلي إذا سارعت بطلبه أونلاين، وهو حاليا يباع بسعر 3,999 جنيه مصري فقط. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل مواصفات الهاتف الذكي سامسونج Samsung Galaxy A04.

Samsung Galaxy A04

مواصفات Samsung Galaxy A04

يأتي هاتف  سامسونج  مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 270 لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.3%.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي تتنوع بين 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين إما 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم يمكن زيادة مساحتها عبر منفذ microSDXC.

يحزم هاتف سامسونج بطارية غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI Core 5.0 مع وزن إجمالي للجهاز 192 جم وأبعاد طول 164.4 ملم وعرض 76.3 ملم وسمك 9.1 ملم وإطار من البلاستيك.

بـ3300 جنيه.. موبايل جديد من ريلمي يقهر سامسونج وشاومي

خصم 20% على جوال سامسونج Galaxy A33 5G في السعودية

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية إعداد كاميرات ثنائية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا ثانية للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد، وقدرة على تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية، أما كاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 5 ميجابيكسل.

يدعم هاتف سامسونج اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS.

سامسونج Galaxy A04 موبايل Samsung Samsung Galaxy A04

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

بـ صورة لـ مرتضى منصور | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

مسؤول عربي يكشف مفاجآت بشأن حضور أمير قطر قمة جدة

يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي قبل مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

خصم 20% على جوال سامسونج Galaxy A33 5G في السعودية

خصم 25% على جوال أوبو OPPO A16K في السعودية

بكاميرا 108 ميجابيكسل.. OnePlus تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

أقوى هاتف على الإطلاق للشركة .. إطلاق سلسلة HTC U23 رسميا

سامسونج تصنَّع معالجات خاصة بها حصرية لـ Galaxy S25

ديزاين مختلف.. شوف واجهة المستخدم الجديدة لـ WhatsApp التجريبي

خصم 32% على موبايل blackview A55 ثنائي الشريحة

خصم 25% على موبايل Blackview A80 plus ثنائي الشريحة

ترشيحاتنا

أبو الغيط : عودة سوريا لجامعة الدول شأن عربي | فيديو

أبو الغيط: تشكيل لجنة من خمس دول خاصة بسوريا

الوضع مؤسف بالسودان | وزير الخارجية السعودي : نتعاون مع أمريكا للوصول لهدنة

بشار الأسد يغادر جدة بعد انتهاء القمة العربية ولقائه ولي العهد السعودي

السعودية ترد على رسالة بوتين والرئيس الصيني لـ القمة العربية بجدة.. فيديو

إنهاء الحرب.. مبعوث مجلس السيادة السودانى يشيد بمبادرة السعودية وأمريكا بـ قمة جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاليماري محشي.. أحلى من المطاعم

رغم احتوائها على السكر.. فوائد غير متوقعة لتناول المربى

فستان شفاف.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

بعد 50 عاما على انفصالها.. ارتداء سيدة عجوز فستان زفاف قررت الزواج من نفسها

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ