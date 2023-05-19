خصم 29% على موبايل سامسونج Galaxy A04 ثنائي الشريحة

تشتهر سامسونج بهواتفها الذكية من الفئة المتوسطة وتحديدا سلسلة A التي لها عشاق كثر في كل أنحاء العالم لأنها تجمع بين الإمكانيات القوية الشبيهة بالهواتف الرائدة وفي الوقت نفسه ميسورة التكلفة إلى حد ما، تستطيع الطبقة المتوسطة أن تقتني إحدى هواتف الفئة A.ِ

الآن يقدم موقع أمازون مصر عرضا مغريا على هاتف سامسونج جالاكسي A04 ثنائي الشريحة مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 4GB RAM, 64GB على التوالي، خصم 29% من سعره الأصلي إذا سارعت بطلبه أونلاين، وهو حاليا يباع بسعر 3,999 جنيه مصري فقط. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل مواصفات الهاتف الذكي سامسونج Samsung Galaxy A04.

Samsung Galaxy A04

مواصفات Samsung Galaxy A04

يأتي هاتف سامسونج مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 270 لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.3%.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي تتنوع بين 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين إما 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم يمكن زيادة مساحتها عبر منفذ microSDXC.

يحزم هاتف سامسونج بطارية غير قابلة للإزالة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI Core 5.0 مع وزن إجمالي للجهاز 192 جم وأبعاد طول 164.4 ملم وعرض 76.3 ملم وسمك 9.1 ملم وإطار من البلاستيك.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية إعداد كاميرات ثنائية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا ثانية للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد، وقدرة على تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية، أما كاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 5 ميجابيكسل.

يدعم هاتف سامسونج اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS.