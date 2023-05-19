عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج "الصف الأخير" يكشف سبب تقديمه موسيقى الفيلم

صدى البلد

كشف المخرج شريف محسن عن سبب تقديمه الموسيقى التصويرية لفيلمه الصف الأخير الذي يعرض حاليا في السينمات.

وقال:" الأمر جاء صدفة تماما، فكان معي مقطوعة موسيقية ألفها بعد دراسة ثلاث سنوات للموسيقى، ورأيت أنها مناسب لموضوع الفيلم الذي  نتحدث عنه لذلك قررت أن أضعها، أما الغرض الأساسي لدراستي الموسيقى كان للتفاهم مع صناع الموسيقى التصويرية كمخرج.

بيومي فؤاد: صورنا فيلم الصف الأخير في أماكن حقيقية

تيام مصطفى قمر يكشف أسباب قبوله فيلم الصف الأخير


وعلى جانب آخر أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بردود الفعل التي حصدها على فيلمه الصف الأخير الذي يعرض حاليا في السينمات.

وقال "بيومي" في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا لفكرة الفيلم منذ قراءة السيناريو، فالفكرة جديدة والدور مختلف ومميز، كما أن المخرج شريف محسن بذل مجهودا كبيرا في العمل، وكان حريص ان نصوره في أماكن حقيقية.

الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، أعلنت انطلاق عرض العمل في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والأردن، يوم 18 مايو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.
ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

السينمات المصرية الفنان بيومي فؤاد العربية السعودية المملكة العربية السعودية تيام مصطفى قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

سرقة سيارة كشفت العصابة.. حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ