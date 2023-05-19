إعلان جدة: يجب تغليب لغة الحوار وتوحيد الصف السوداني



جددت القمة العربية التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، حيث ادانت بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم وجودهم.

كما دعت إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية.



وشدد «إعلان جدة» في ختام أعمال القمة العربية اليوم (الجمعة) على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن.

وفيما رحب بعودة مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية، أعلن البيان دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مجددا الدعم لمجلس القيادة الرئاسي لإحلال الأمن والاستقرار بما يكفل إنهاء الأزمة.

ودعا الي ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ورفض دعم تشكيل المليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.