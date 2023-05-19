مباشرة الآن| مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا.. تابع لحظة بلحظة

تستعد جماهير كرة القدم في مصر وتونس وجميع أنحاء العالم، لمتابعة مباراة قوية في دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في إياب الدور نصف النهائي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة لتأمين مكان في المباراة النهائية، وتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه الجيل الذهبي للنادي تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

وستنطلق المباراة الساعة 10:00 مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، وتشهد متابعة وحماسًا كبيرًا من قبل الجماهير الرياضية وعشاق الكرة العربية والأفريقية.

وسيكون الأهلي على الملعب بأفضل حالاته، بعد الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب في تونس بثلاث أهداف نظيفة، وستكون المباراة فرصة حاسمة للترجي التونسي لتحقيق العودة وتعويض الخسارة والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة القارية، وبالتأكيد، ستكون هذه المباراة مثيرة ومشوقة وستجذب اهتمام العديد من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

الأهلي اقترب كثيرًا من التأهل إلى الدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في رادس.

وبالتالي فإن الأهلي يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدفين في مباراة اليوم من أجل ضمان مقعد في النهائي.

في المقابل، يحتاج الترجي لتعويض فارق الأهداف الثلاثة، الأمر الذي يبدو صعبًا، لاسيما عند النظر إلى سجل الأهلي على ملعبه في مباريات البطولة منذ بداية الموسم.

الأهلي خاض 5 مباريات على ملعبه حتى الآن، فاز في 4 مباريات منها دون أن يستقبل حتى أي هدف، بينما تعادل مرة واحدة، ولم يخسر.

وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 بنتيجة 3-0، ثم انتصر على القطن الكاميروني، والهلال السوداني في دور المجموعات بالنتيجة ذاتها.

وواصل الأهلي انتصاراته على ملعبه، إذ تغلب على الرجاء المغربي بثنائية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي.

في المقابل، تعادل الفريق الأحمر مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بهدفين لمثلهما في دور المجموعات.



بث مباشر و بدون تقطيع لمباراة الأهلي والترجي



ويترقب ملايين عشاق النادي الأهلي حول العالم، مشاهدة مباراة الفريق ضد الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحظى المباراة بمتابعة واسعة من محبي الكرة العربية والأفريقية، الذين يسعون جاهدين لمشاهدة اللقاء بث مباشر والتعرف على نتيجتها.

وستشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز بالمباراة واستغلال ميزة اللعب على أرضه، وفي المقابل يحاول الترجي العودة في النتيجة وتحقيق الفوز للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ويبحث الملايين من عشاق النادي الأهلي حول العالم عن وسائل لمشاهدة المباراة بث مباشر، حيث يتاح لهم متابعة اللقاء عبر العديد من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية المختلفة.

تردد قناة الوطنية التونسية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11727 أو 10795 أو 10873.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 إتش دي الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 2750

معدّل تصحيح الخطأ 2/

إشارة ارسال البث DVB-S2

وتعتبر قناة أون تايم سبورت أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، وتقدم بث مباشر مجانًا عبر البث الأرضي لكون المباراة تقام على ملعب استاد القاهرة في الدولة المضيفة.

تردد القناة: 11681

معدل الترميز :27500

تصحيح الخطأ :5/6

الاستقطاب: أفقي





حكم مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

وعن تحكيم مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم، فتم إسناده إلى الموريتاني بيدا دحاني، حكم ساحة، ويعاونه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.



رسائل من كولر للاعبي الأهلي قبل المواجهة

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، اجتماعًا جديدًا مع اللاعبين وذلك داخل معسكر الفريق قبل ساعات قليلة من مواجهة الترجي التونسي.

وقال كولر في حديثه مع اللاعبين: "كل مباراة لها ظروفها الخاصة وعليكم أن تواجهوا الترجي الليلة بنفس الحماس والرغبة التي كنتم عليها في مباراة الذهاب لضمان الصعود إلى نهائي دوري الأبطال”.



وأضاف المدرب السويسري للاعبين: "مباراة اليوم قد لا تكون سهلة كما يعتقد البعض لأن الفريق التونسي لا يملك ما يبكي عليه وبالتالي سيلعب بكل قوة على الأقل من باب رد الاعتبار أمامنا وهو ما يتطلب منكم التركيز الشديد”.

ولفت كولر النظر إلى نقطة أخيرة في حديثه مع اللاعبين والتي تتعلق بـ"الأنانية" المفرطة التي كانت السمة الغالبة على أداء البعض في لقاء رادس، لاسيما في الثلث الأخير من الشوط الثاني.

وشدد مارسيل كولر على ضرورة تعاون الفريق ككل ولن يقبل بأي شيء آخر، حتى يتم منح المنافس فرصة للظهور بشكل أفضل في مواجهة الليلة.

