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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل 1000 طن.. سفينة إغاثة إماراتية تصل ميناء بورتسودان

ارشيفي
ارشيفي

 

استقبل ميناء بورتسودان بدولة السودان اليوم وصول سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي يشهدها السودان، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية.


وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن  إرسال السفينة يأتي في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم الشعب السوداني الشقيق وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية، حيث تُعد دولة الإمارات من أولى الدول التي بادرت بإرسال مساعدات مباشرة للسودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف شهر أبريل الماضي في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه السودانيين نتيجة الأزمة الحالية.


وقد قدّمت دولة الإمارات ما يزيد على 540 طناً من الإمدادات الغذائية والمساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة عبر 14 طائرة، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة 1540 طناً.


جدير بالذكر أنّ دولة الإمارات أرسلت خلال الفترة الماضية تسع طائرات لإجلاء 997 شخصاً من رعايا عدد من الدول في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.


كما تواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة لرعايا نحو 26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات طوال فترة تواجدهم في دولة الإمارات إلى حين عودتهم إلى دولهم. 

سفينة مساعدات إماراتية تصل إلى ميناء اللاذقية في سوريا

سفينة مساعدات إماراتية تصل إلى سوريا

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