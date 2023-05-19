حسام موافي: التدخين السبب الرئيسي للانسداد الرئوي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خبر نشرته وزارة الصحة والسكان، حول خطورة الإصابة بالانسداد الرئوي، والذي يعد العامل الذي يساعد على الوفاة حول العالم.



وقال حسام موافي خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علما»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، إن السبب الرئيسي للانسداد الرئوي هو التدخين، موضحًا أنه يسبب العديد من المضاعفات التي تؤثر على مختلف أعضاء الجسم.

النكوتين



وتابع حسام موافي: "هناك العديد من الأسئلة التي أريد أن أطرحها على المدخن وما الأسباب التي دفعته للتدخين"، موضحًا أن النيكوتين من أهم العوامل التي تساعد على تقليل الضغوط ويجعل الإنسان هادي، ويعد هذا السبب الرئيسي لكي يتجه الإنسان للتدخين.

وأوضح موافي، أن كلما زادت الضغوطات لدى الإنسان ارتفع معدل التدخين، ويحتاج المدخن إلى النيكوتين لكي يهدي أعصابه خاصة في وقت الأفراح والأحزان.



وأكمل: الانسداد الرئوي ينتج عن التدخين ويؤدي إلى ضيق الشرايين مما يسبب انسداد رئوي، وفي حالة تزايد المضاعفات تسبب الوفاة، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إقلاع الأشخاص المدخنين عن التدخين بسبب ارتباطهم بالنيكوتين.



وأشار موافي إلى أنه لا يعلم ثمن علبة السجائر الآن، والمدخن سوف يحاسب يوم القيامة على ماله وشبابه فيما أفناه، مردفا أن أن المدخن يقرأ جملة «التدخين يسبب الوفاة» ومع ذلك تراه متمسكا بالسجائر ولا يريد أن يتوقف عن التدخين.