عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: التدخين السبب الرئيسي للانسداد الرئوي

التدخين
التدخين

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خبر نشرته وزارة الصحة والسكان، حول خطورة الإصابة بالانسداد الرئوي، والذي يعد العامل الذي يساعد على الوفاة حول العالم.


وقال حسام موافي خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علما»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، إن السبب الرئيسي للانسداد الرئوي هو التدخين، موضحًا أنه  يسبب العديد من المضاعفات التي تؤثر على مختلف أعضاء الجسم.

النكوتين


وتابع حسام موافي: "هناك العديد من الأسئلة التي أريد أن أطرحها على المدخن وما الأسباب التي دفعته للتدخين"، موضحًا أن النيكوتين من أهم العوامل التي تساعد على تقليل الضغوط ويجعل الإنسان هادي، ويعد هذا السبب الرئيسي لكي يتجه الإنسان للتدخين.

وأوضح موافي، أن كلما زادت الضغوطات لدى الإنسان ارتفع معدل التدخين، ويحتاج المدخن إلى النيكوتين لكي يهدي أعصابه خاصة في وقت الأفراح والأحزان.


وأكمل: الانسداد الرئوي ينتج عن التدخين ويؤدي إلى ضيق الشرايين مما يسبب انسداد رئوي، وفي حالة تزايد المضاعفات تسبب الوفاة، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إقلاع الأشخاص المدخنين عن التدخين بسبب ارتباطهم بالنيكوتين.


وأشار موافي إلى أنه لا يعلم ثمن علبة السجائر الآن، والمدخن سوف يحاسب يوم القيامة على ماله وشبابه فيما أفناه، مردفا أن أن المدخن يقرأ جملة «التدخين يسبب الوفاة» ومع ذلك تراه متمسكا بالسجائر ولا يريد أن يتوقف عن التدخين.

الانسداد الرئوي التدخين الدكتور حسام موافي السجائر انسداد رئوي النيكوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا

عاجل| دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1444

كولر يحسم قائد الفريق | نجم مفاجأة يحمل شارة الأهلي أمام الترجي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

مباشرة الآن| مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا.. تابع لحظة بلحظة

ترشيحاتنا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

حسام موافي لخريجي الطب البيطري: شغلكم شريف.. فيديو

شرائح الفلفل الأحمر .. أطعمة لـ علاج عسر الهضم والغازات

بينهم أوباما .. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي

متخافش .. مدحت العدل يوجّه طلبا لـ عمرو دياب على الهواء

حسام موافي: التدخين السبب الرئيسي للانسداد الرئوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟

أحمد عصام يظهر مع زوجته في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

فيديو

بعد 50 عاما على انفصالها.. ارتداء سيدة عجوز فستان زفاف قررت الزواج من نفسها

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ