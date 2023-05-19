حسام موافي: بعد سن الـ 50 القلب بيكون دق 4 مليارات مرة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أمراض القلب تؤثر على الصوت من خلال «مزق العصب» أو ثقب بين الأذينين والبطينين.

ولفت حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مشكلة الذبذبة الأذينية يحددها الطبيب، سواء إبطاؤه أو عودتها كما كانت، مطالبا بضرورة إصلاح نسبة السكر وتغيير أسلوب الحياة.

وأشار حسام موافي إلى أن علو نسبة السكر هو تهديد للحياة، والمشي –بقلب سليم- هو حل من بين حلول كثيرة لتقليل نسبة السكر وعلاجه.

مرض كهرباء القلب



وبشأن كهرباء القلب، علق موافي قائلا: القلب عضلة ولما نعيش أكتر من 50 سنة قلبنا بيكون دق نحو 4 مليارات دقة، فمن الطبيعي أن تتعرض هذه العضلة لتعب تلقائي.

واختتم حسام موافي قائلا: كهرباء القلب هنا تتحول من البطين حتى الأذينين من خلال "سلك" أيمن وأيسر، وعطل سلك يحتاج البحث عنه في الشريان التاجي حتى لا يسبب خطورة على الصدر.