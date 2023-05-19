حسام موافي يحدد أعراض الإصابة بمضاعفات ثقب القلب عند الأطفال.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الجنين في الرحم يتنفس عن طريق الحبل السري، وكما أن هناك ثقبين في قلب الجنين ينقلان الدم من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر.



وقال موافي خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علما»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، إنه عقب ولادة الأم يتم قطع الحبل السري، وتبدأ الرئة في العمل بوظائفها بشكل طبيعي، كما أن الثقبين المتواجدين في القلب ينسدان أيضًا بصورة تلقائية، ولكن هناك بعض الحالات التي يكون هناك صعوبة في انسداد الثقب المتواجد في القلب عقب الولادة.

ثقب القلب



وتابع: في حالة وجود ثقب في القلب، يعمل على ضخ الدم بكميات كبيرة، مما يجعل الرئة تعمل على سد الشرايين لتوقف ضخ الدم، مما ينتج العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض.



وأوضح موافي، أن من أعراض الإصابة بمضاعفات ثقب القلب، وجود «تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق»، محذرًا من خطورة إجراء عملية جراحية، نظرا لما تسببه من مضاعفات، مؤكدًا أن هناك العديد من الأدوية تستخدم لتقليل المضاعفات للرئة.