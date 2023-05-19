أحمد موسى يوجه سؤالا لوزير الخارجية السعودي حول العلاقة مع روسيا

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالًا لأمين جامعه الدول العربية ووزير الخارجية السعودي، حول "هل دعوة رئيس أوكرانيا للقمة العربية تعني أن المجتمع العربي اتخذ طريقا آخر غير الحياد وهو الانحياز لأوكرانيا؟.



قال أحمد موسى: "نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية وكنا نطالب دوما بعودتها".

وعقب أحمد موسى، على سؤال الصحفية السورية للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والتي قالت فيها “الشارع العربي لم يعد يتابع جلسات جامعة الدول العربية”، قائلا: “لا نريد خلافا علي الإطلاق ولا يليق بنا أن نتحدث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذه الطريقة في مؤتمر عالمي ونحترم أشقاءنا السوريين”.

وجه أحمد موسى، سؤالًا لأمين جامعه الدول العربية ووزير الخارجية السعودي، "هل دعوة رئيس أوكرانيا لقمة جدا تعني أن المجتمع العربي اتخذ طريقا آخر غير الحياد وهو الانحياز لأوكرانيا؟.



وأجاب وزير الخارجية السعودي، قائلا: "دعوتنا لرئيس أوكرانيا تأتي من باب الاستماع لكافة الأطراف ونحن كمجتمع عربي اتخذ الحياد الإيجابي سبيلا في محاولة فتح حوار بين الطرفين لتقريب وجهات النظر".

وتابع وزير الخارجية السعودي: “هذه الأزمة لن تحل سوى بالحوار ونحن حريصون علي علاقتنا بأوكرانيا وروسيا”.

ورد الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلا: "الاستماع لوجهة نظر الطرفين سواء الجانب الروسي أو الأوكراني هي بداية تقارب الآراء، وأمر ضروري، والدول العربية تسعى للبحث عن تسوية بين الطرفين".