طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: مايستحقش يكون أب أصلا

شنت وردة بدوي، طليقة العريس صاحب تريند «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، هجوما حادا على زوجها السابق، قائلة: ده ميستحقش يكون أب أصلا ، مش عايز يشوف ولاده وبيتهرب منهم ولا يدفع النفقة اللي عليه وقيمتها 100 جنيه".

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بيدعي المثالية والشرف قدام الناس، وهو شخص غير أمين، والانفصال مش نهاية الدنيا، ولكن استفزني الترند؛ لأن الأمانة واحدة، يا أنت شخص أمين، أو لأ".

وأوضحت وردة بدوي، ولدتي هي اللي بتصرف على أولادي، معنديش أي إمكانيات مادية لرفع دعوى عليه لاسترداد حقوقي ، أنا ربة منزل ولا أعمل".

