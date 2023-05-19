مبردات ومصانع .. وزير البترول الأسبق يضع روشتة للنهوض بالتصنيع الزراعي

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن صناعة التمور وغيرها من الزراعات المختلفة تفتقر لتكنولوجيا التعامل مع المحاصيل الزراعية، مما يقلل من صادرات مصر للخارج.

وأضاف المهندس أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، ولكنها ليست أكبر مصدر بسبب إهدار أكثر من 30% من المحصول أثناء جمعه وتخزينه بسبب ضعف التكنولوجيا لدنيا.

طالب وزير البترول الأسبق ، بضرورة إنشاء مبردات ومصانع بالقرب من الأراضي وأماكن زراعة محصول التمور، لافتا إلى أن الوادي الجديد من أفضل المناطق لإقامة هذا المشروع عليها، وتجهيزها من خلال إنشاء عدد من مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات التحلية.

