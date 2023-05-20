بعد هزيمة الترجي.. من هو منافس الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

نجح النادى الاهلى فى التأهل الى الدور النهائى لبطولة دورى ابطال افريقيا، بعد تقدمة على نادي الترجي التونسي في دور نصف نهائي البطولة.

النادي الاهلي

نتيجة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الابطال

فاز النادي الأهلي على الترجي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (4-0).

من هو منافس النادي الاهلي بنهائي دوري ابطال افريقيا؟

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي مع الفائز من مبارة غدا بين فريق الوداد المغربي وصن دونز بنهائي دوري أبطال إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

واجه النادي الأهلي مع الرجاء المغربي في 10 مباريات فاز النادي الاهلي منهم 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر النادي الاهلي في 2 مباراة.

الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب

وتعد هذه المرة الثالثه التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توجه بها الفريق المغربي.

ودائماً ما تشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الأثارة والمتعة، لما يملكان الفريقين لاعبين مهاريين تؤهلهم على حصد اللقب الإفريقي، حيث تقابلا الفريقين في 10 مباريات قبل نهائي المقبل.

ويتفوق الفريق الأحمر في عدد الموجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات، ونستعرض في تلك السطور تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نادي الاهلي

نتائج مواجهات الأهلى وصن داونز



المواجهة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة فاز الأهلي 3- صفر سجلها خالد بيبو «هاتريك»، وفاز الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الستة عشر عام 2007، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدفين لكل فريق، أحرز للأهلي محمد بركات وفلافيو أمادو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر سجلهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة كانت في دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة كانت في دور الثمانية موسم 2019-2020، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة كانت في دور الثمانية موسم 2020-2021، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022 وفاز صن داونز في المباراتين بنتيجة 1- صفر.

المواجهة السابعة كانت فى دور المجموعات بالنسخة الحالية وتعادل الاهلى وصن داونز بهدفين لكل فريق فى القاهرة.