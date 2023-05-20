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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش جديد.. تعليق مثير من محمد بركات على تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

صدى البلد

علق محمد بركات على تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي.
وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مبروك تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، ولا يوجد جديد، الأهلي دائما ما يشرف اسم مصر في أفريقيا" 
وأضاف: "كولر أثبت أنه معلم وما يصرح به في المؤتمرات دائما ما يفعله داخل الملعب" 
واختتم: "كولر منح اللاعبين رسالة بأن مباراة اليوم حياة أو موت رغم الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة، وتلك الرسالة كانت واضحة بالاعتماد على لاعبين أساسيين خلال لقاء اليوم"

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