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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ضد الترجي.. هدف وحيد وبطاقة صفراء ودفاع أحمر صلب بالشوط الأول

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

أنهي النادي الأهلي، الشوط الأول بالتقدم على نظيره فريق الترجي التونسي بهدف دون رد، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقام حاليا على ملعب استاد القاهرة .

بدأ اللقاء بمحاولات من الترجي لتهديد دفاعات النادي الأهلي واشترط بعدها لاعبو الأهلي على الكرة في منتصف الملعب.

وحاول بن حمودة لاعب الترجي استغلال كرة طولية داخل منطقة الجزاء ابعدها ياسر ابراهيم مدافع الأهلي الي ضربة ركنية في الدقيقة الثالثة.

وارسل بيرسي تاو كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها كهربا بقدمه وتصطدم بالعارضة لحارس الترجي في الدقيقة الخامسة واحتسبها حكم اللقاء تسلل. 

 واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد حمدى فتحي لاعب الأهلي بعد رفع قدمه فى وجه لاعب الترجي فى الدقيقة السابعة.

وفشل بيرسي تاو نجم الأهلي فى الدقيقة الثامنة في اللحاق بكرة ارسلها مروان عطية داخل منطقة الجزاء وتسبب فى عرقلة مدافع الترجي ليحتسبها حكم اللقاء ركلة حرة.

وسيطر النادي الأهلي على منتصف الملعب أمام الترجي وكاد محمد على بن رمضان لاعب أبناء باب سويقة تهديد دفاعات المارد الأحمر في الدقيقة الثامنة عشر الا ان ياسر ابراهيم نجح فى ابعاد الكرة .

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هدف الأهلي في شباك الترجي

وأحرز حسين الشحات، الهدف الأول فى الدقيقة 22 بعد تسلمه تمريرة من بيرسي تاو ليودعها شباك الترجي.

واضطر حكم اللقاء إلي إيقاف اللعب بعد سقوط محمد توغاى لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي وخضع الي العلاج.

ورفض حكم اللقاء فى الدقيقة 25 احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء لنادي الترجي.

ومرر على معلول نجم الأهلي كرة ماكرة فى الدقيقة 27 تصل الي حسين الشحات الذى سددها اعلى عارضة حارس الترجي واحتسبها حكم اللقاء تسلل. 

وأبعد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي كرة خطيرة من أمام بن حميدة نجم الترجي فى الدقيقة 30 إلي ضربة ركنية.

وفشل أنيس البدري لاعب الترجي في استغلال التوغل أمام منطقة الجزاء للنادي الأهلي وسدد الكرة زميله بن حمودة لتصطدم بقدم ياسر ابراهيم في الدقيقة 39.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب الأهلي على معلول بعد احتكاكه مع أحد لاعبي الترجي في الدقيقة 42.

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