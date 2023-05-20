شعبة الذهب تعلن مفاجأة مدوية عن الأسعار خلال الفترة المقبلة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن قرار الحكومة بالغاء الضرائب علي واردات الذهب قلل عملية الضغط والطلب على الذهب.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "الأولي المصرية"،: " القرار انعكس مباشرة على انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، بعدما كانت أسعار الذهب في مصر قاب قوسين أو أدنى من السعر العالمي للمعدن الأصفر.

الارتفاعات القياسية لن تكون موجودة



وأشار إلي أن هناك مردودا إيجابيا لقرار رئيس الوزراء بإلغاء الضريبة الجمركية على واردات الذهب من الخارج، مؤكدا :"الارتفاعات القياسية للذهب في الفترة المقبلة لن تكون موجودة.

