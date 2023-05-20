كفيلة بتغيير مسيرته.. فرج عامر يشيد بأداء نجم الأهلي

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء أحمد عبد القادر مع الأهلي في مباراة اليوم أمام الترجي.

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كنت أتمني أن يحرز أحمد عبد القادر لاعب الاهلي هدفا من الفرصة التي اتيحت له، في مباراة الأهلي أمام الترجي هذا المساء، لأن هذة الفرصة كانت كفيلة بتغير مسيرة أحمد عبد القادر".



وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا