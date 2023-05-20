عمرو أديب: انخفاض أسعار الذهب والبيض والفراخ

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك 3 أمور في الفترة القادمة ستؤثر على سعر الدولار، مضيفا لا أعرف الدولار سيرتفع أم سينخفض في المرحلة المقبلة.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أننا نتحدث عن الدولار، لارتباطه بالفراخ والبيض والذهب واللبن والسيارات كما نعرف.



أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدولار يتراجع بكسل غير متوقع ومفاجئ أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء لعملة الدولار أو ما يعرف بالسوق الموازية للدولار.

وأضاف عمرو أديب، أن الجنيه زاد أمام الدولار خمس جنيهات، وسعره بقي 35 أو 36 جنيه للدولار الواحد، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ بداية الازمة.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الجنيه تحسن أمام الدولار بقوة خلال الأسبوع الماضي، وأيضا أسعار البيض انخفض في السوق المصري.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن سعر جرام الذهب في مصر خلال الفترة الماضية انخفض وبالتحديد خلال الأسبوع الماضي.



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