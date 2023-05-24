احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

المضمضة، هي وصفة شعبية تقليدية يتمّ اللجوء إليها من أجل تنّظيف الفم أو معالجة أي مشكلة صحيّة يتعرّض لها الفم، ومن أشهر المواد التي يتم إستخدامها أثناء المضمضمة مزيج "الماء والملح".

أضرار المضمضة بالماء والملح

عملية المضمضة، هي عبارة عن حركة يتمّ فيها تحريك الماء المُملّح وتقليبه داخل الفم ثم بصقه خارج الفم، والغرض منه تنظيف الفم وتطهيره من الجراثيم ومعالجة ضعف اللثة.

وهناك بعض المحاليل التي تباع في الصيدليات، والتي تستخدم في المضمضة، ومنها ما يدخل في تركيب ما يعرف بـ غسول الفم المتوفّر في الصيدليات، ولكن هل هناك أى أضرار للمضمضة بالماء والملح، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

أضرار المضمضة بالماء والملح

ويلّجأ البعض إلى المضمضة بعد خلع الضرس مباشرةً، لأنها تساهم في في منع نمو البكتيريا بالفم وتسرع من عملية الشفاء وتنظف الفم، ولكن قد يتسبب المضمضة بالماء والملح بكثرة بالعديد من المشكلات الصحية، ومن أبرزها ما يلي :

_ التهاب اللثة.

_ حدوث حروق باللثة.

_ إضعاف طبقة المينا بالأسنان

_ تلف الأسنان.

_ حدوث ثقوب بالأسنان.

_ ألم ووجع بالأسنان.

_ تليين مينا الأسنان واللثة خاصّة إذا تراكم بالفم.

_ ارتفاع مستويات البلازما والصوديوم في الجسم في حال ابتلاعها.

_ يؤدي ارتفاع أمراض القلب والأوعية الدموية في حال ابتلاعه عن طريق الخطأ.