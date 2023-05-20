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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| نزاع قاتل بين رجل وتمساح ضخم لسبب غريب

نزاع قاتل بين رجل
نزاع قاتل بين رجل وتمساح

في ردة فعل صادمة وغير متوقعة، قفز رجل أمريكي على ظهر تمساح قاتل من أجل إنقاذ كلبه الأليف، حيث وقع الحادث في حديقة ريفرسايد في أوفييدو، الواقعة على بعد حوالي 18 ميلاً شمال شرق أورلاندو.

وفقًا لـ WFTV، قال المسئولون إن الرجل الأمريكي وزوجته كانا يسيران مع كلبهما على طول نهر Little Econlockhatchee عندما هرع تمساح من الماء وخطف الحيوان الأليف.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن الرجل قال للمسئولين إنه قفز فوق التمساح الضخم وتمكن من إخراج الكلب من بين فكيه.

كان من الممكن أن يكون التمساح عدوانيًا لأنه في منتصف موسم التزاوج ويدخل قريبًا وقت التعشيش.

حذر مسئولو الحياة البرية أصحاب الحيوانات الأليفة من المشي مع حيواناتهم بالقرب من أي مسطحات مائية في هذا الوقت من العام، حسبما ذكرت WFTV.

وقالت لجنة فلوريدا للمحافظة على الأسماك والحياة البرية في بيان، إنه تم إصدار تصريح لاصطياد التمساح.

تمساح أمريكي تمساح قاتل الأسماك والحياة البرية رجل أمريكي

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