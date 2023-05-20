بالخس.. وصفة فعالة لعلاج حب الشباب

اقترب موعد زفافك، أنت الآن مخطوبة وبعد فترة سوف يتم زفافك ولكنك تعانين من مشكلة مزمنة وهي حب الشباب.. وبما أن هوس العصر لدى المراهقين هو "حب شباب" لهذا نقترح عليكم اليوم وصفة أكثر من سهلة بحسب ما نشره موقع هيلثي.

المقادير :

1 نصف لتر من الماء

1 كرة خس واحدة

طريقة التحضير :

نضع الماء في إناء ليغلي فوق النار , نضيف إليه أوراق الخس التي سبق لنا ونظفناها جيدا .

نتركها تغلي لمدة ١٥ دقيقة

نصفي المحلول من أوراق الخس . بعد كل هذا نحتفظ بالمحلول في مكان بارد

الاستعمال :

نمسح الوجه كل ليلة بالمحلول باستعمال القطن ومع المداومة سوف يختفي حب الشباب باذن الله

وإليك بعض الأشياء التي عليك تجنبها لتفادي حب الشباب

1 الضغط النفسي

الضغط النفسي والعصبي لا يؤثر فقط على أغلب وظائف الجسم ولكنه أيضا يعمل على تحفيز الهرمونات المسئولة عن تكون البثور وظهور حب الشباب . وعلى الرغم من صعوبة التخلص من التوتر لأن أسبابه تكون لاإرادية إلا أنه يمكنك التخفيف من آثاره على الجسم والبشرة من خلال تمارين الإسترخاء والمشي.

2 استخدام أدوات ماكياج غير نظيفة

بالتأكيد عدم الإهتمام بنظافة فرش الماكياج من العوامل المسببة لإلتهاب البشرة وتزايد الفرص لظهور حب الشباب . احرصي على غسل الفرش جيدا بالماء والصابون من حين لأخر للتخلص من البكتيريا والجراثيم الموجودة واتركيها لتجف تماما قبل الإستخدام.وبهذا تقل احتمالات ظهور البثور .

3 نظامك الغذائي

أغلب الأطباء يحذرون من تناول أطعمة التسالي كالشيكولاته والبطاطس المقلية ، إلا انه فى الحقيقة ليست هذه الأشياء هى المسبب الوحيد لمشاكل البشرة بل النظام الغذائي السيئ بشكل عام والذي يعتمد فقط على الوجبات السريعة الغنية بالدهون والأطعمة غير الصحية التى تعمل على زيادة نسبة السكر فى الدم مما يعرض البشرة للإلتهابات.وظهور البثور وحب الشباب .