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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة عضو الدائرة.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

صيدلي حلوان.. تنظر اليوم الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "رماء. ح" و6 آخرين، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة واحتجاز وتعذيب وضرب المجني عليه ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان"، إعادة المرافعة بعد وفاة العضو اليسار بالدائرة.

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وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها على المتهمين، ولكن تغيرت إجراءات القضية بعد وفاة المستشار مصطفى أبو قورة، عضو اليسار للمحاكمة.

صيدلي حلوان

 

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي وعلى إبراهيم محمد فهمي، وأمانة سر وائل فراج وإسلام عاشور.

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وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء (صيدلانية)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم أصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفى، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

صيدلي حلوان
وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

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