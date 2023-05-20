اليوم بدء امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس شمال سيناء

يؤدي 3871 طالبا وطالبة في مدارس التعليم الفني “ الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي” بمحافظة شمال سيناء ، امتحانات الدبلومات الفنية ،الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، اليوم السبت ، في 22 لجنة امتحانية عليكى مستوى مراكز المحافظة .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المقيدين في المدارس الصناعية بلغ 2276 طالبا وطالبة والمدارس التجارية 1044 طالبا وطالبة والمدارس الفندقية 83 والمدارس الزراعية 468 طالبا وطالبة.

كما بلغ إجمالي اللجان في إدارات شمال سيناء الستة 22 لجنة امتحانات في الشيخ زويد ورفح والعريش ونخل والحسنة والعريش وبئر العبد.

١٧ استراحة:

وأضاف حمزة رضوان، أنه تم تجهيز 17 استراحة لاستقبال المراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات العملية والمعملية والنظرية للدبلومات الفنية، وبسعة إجمالية 1300 فرد، مشيرا إلى أنها مقسمة على الإدارات التعليمية المختلفة..وذلك طبقا لتكليفات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتابع أنه تم تجهيز الاستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياه، والبوتوجازات وجميع مستلزمات الاستراحات، بالإضافة إلى مياه الشرب.