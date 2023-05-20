العراق.. قرار عاجل بمنع دخول المواشي لهذه للمحافظة

أعلنت محافظة البصرة العراقية منع دخول المواشي إلى المحافظة بسبب مخاوف من تزايد انتشار مرض الحمى النزفية.

وكانت العراق شهدت ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة نفوق.

ومن جانبه؛ ذكر المتحدث باسم الصحة العراقية ، سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية أن محافظة ذي قار سجلت العدد الأعلى من الحالات بواقع 35 إصابة، ثم البصرة 18، والمثنى 10 والنجف وميسان ولكل منهما 8 إصابات ثم بغداد/الرصافة 6 إصابات و5 إصابات في كل من واسط وبابل وصلاح الدين وبغداد/الكرخ وفي ديالى والديوانية 4 بكل محافظة وفي كربلاء 3 إصابات والأنبار إصابتان وفي أربيل إصابة واحدة".

وقال البدر "أما بالنسبة للوفيات فجاءت ذي قار أولا بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة في كل من البصرة والنجف وديالى والديوانية وبغداد/الرصافة وواسط وبابل وأربيل كربلاء.