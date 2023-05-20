سموحة يفتح ملف التعاقد مع آجاي.. تفاصيل

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب فرج عامر :"سموحة يفتح ملف التعاقد مع اجاي".

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات موقف جونيور أجاب نجم الأهلي السابق وسموحه الحالي عقب إصابته منذ فترة طويلة .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن سموحه يرغب في فسخ تعاقده مع اجاي خلال الفترة الحالية ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتي الآن

وأضاف شوبير أن اجاي فور انضمامه لسموحة أصيب ولكنه لم يقم بالعلاج الطبيعي بشكل سليم مما ادي لتفاقم الإصابة وطول مدة العلاج.

وأضاف شوبير أن أجاي لاعب مميز وملتزم وجماهير الأهلي تعشقه مشددا أنه يتمني له الاستمرار مع سموحة.

