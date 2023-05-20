إيطاليا تحت الماء..إنقاذ طفلة فى فيلافرنكا من شرفه مبني غمرته الفياضانات

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن إنقاذ طفلة لا يتجاوز عمرها العامين بطائرة مروحية قبل غرقها في الفيضانات .

أنقذ رجال الإطفاء طفلة عمرها عامان عن طريق طائرة مروحية بإجلائها من شرفة مبنى بإجلائها من شرفة مبني غمرته مياه الفيضانات في بلدة فيلافرنكا شمال إيطاليا.



أعلنت السلطات أنها تواصل عمليات الإجلاء للعالقين في المناطق المتضررة والبلدات المنكوبة، نتيجة الفياضانات الشديدة التي جرفت قرى بأكملها.



وأفادت تقارير بارتفاع عدد القتلي ل 13 شخصا وإجلاء 10 ألاف من منازلهم فيما تواصلت جهود خفر السواحل للبحث عن مفقودين، كما أنضمت القوات المسلحة إلى عمليات البحث والإنقاذ.