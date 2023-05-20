هل ترتفع أسعار البصل مرة أخرى| الفلاحين تجيب

تبحث ربات البيوت يوميا عن أسعار الخضراوات وخاصة أسعار البصل والثوم للسؤال عن تخزينهما حاليا أم الانتظار حتى ينخفض سعره مرة أخرى، ويعد البصل والثوم من أهم المنتجات الزراعية التى يعتمد عليهم المصريين فى غذاؤهم.



ارتفاع أسعار البصل

وتوقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار البصل بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انخفاضات شهدتها الأسواق حيث يتراوح سعره حاليًا ما بين 10 ل 15 جنيهًا على حسب نوعه لإن كلا منهما الآن عند التجار وبالتالى يرغب في زيادة الربح منه .



وطالب " "أبوصدام " خلال استضافته بموقع "صدي البلد " المسئولين بإعادة النظر فى مسألة تصدير البصل والثوم ، إذ أننا نصدر الكثير منهما مع قلة مساحات الأراضي المنزرعة منهم مما يؤدى إلي قلة المعروض منه .

وتابع قائلا:" الفلاح باع كيلو الثوم من الأرض بحوالى 4 جنيهات، فى حين أنه يباع حاليا فى الأسواق بأسعار تتراوح من 25 ل 40 جنيهًا " ، ناصحا بتخزين الثوم والبصل فى أوقات حصادهم حتى لايشتروه بأثمان مرتفعة .

وأضاف ، أن أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق منخفضة حاليا بسبب زيادة المعروض منها مع قلة القوة الشرائية عليها ، موضحًا أنه فى فصل الصيف يزيد إنتاجية الخضروات والفاكهة.

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم السبت كالتالي:

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 5.75 جنيه.

وثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

ثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الحامي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات.



واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.



واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 20 و30 جنيها.