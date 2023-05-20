انخفاض نيويورك للأسفل يعرضها للغرق بسبب الوزن الهائل لمبانيها الشاهقة| فيديو

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن تعرض نيويورك بمبانيها للغرق، تهبط ولاية نيويورك بمقدار 2 ملم سنويا والسبب هو الوزن الهائل لمبانيها الشاهقة وهذا هو ما اوردته الجارديان في بحث يكشف خطورة وهو حدوث فيضانات لارتفاع منسوب المياه.

أعتبر الباحثون اخفاض نيويورك للأسفل قد أدى لارتفاع المياه المحيطة بها بمقدار 22 سم منذ عام 1950 في حين قالت الدراسة التي نشرتها إيرث فيوتشر، وأن المدينة ذات الكثافة السكانية العالية وقاطنيها ال 8,4 مليون شخص ستواجه مشكلات

وأضاف التقرير، أن نيويورك ستواجه درجات متفاوتة من مخاطر الفيضانات، لأن هناك مباني مقامة على طبقات أرضية بعضها هش، في حين قدرت الدراسة الوزن الإجمالي للمباني ب 1.68 تريليون رطل.



