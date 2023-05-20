تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويغيب ماركوس راشفورد عن تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم بسبب المرض.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق بورنموث.